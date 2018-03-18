Явка на выборах президента России на 10.00 по московскому времени

Image caption Явка на выборах президента, 10.00 по московскому времени

На 10 утра явка на выборах президента в 2018 году в два с половиной раза выше, чем в то же время в 2012 году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Более 16,5% избирателей уже проголосовали на выборах президента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова журналистам в воскресенье.

"На 10.00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - перечислила она.

Явка в ряде регионов России уже превысила итоговые показатели президентских выборов 2012 года, сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Статистика показывает, что явка на избирательные участки на данную минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах", - сказал Булаев.

"Сегодня еще за два часа до завершения голосования в Камчатке явка была выше, чем в 2012 году была итоговая протокольная явка. Была 61,09%, сейчас уже 63,86%. Явка в Магаданской области выше протокольной. Была 58,99%, а сейчас 65,51%. Люди действительно активно идут и голосуют и мы не видим в этом ничего аномального", - сказал он.

В Москве к десяти утра проголосовали 5,98 процента избирателей. В лидерах по активности - Даниловский и Красносельский районы, Арбат.

В нескольких населенных пунктах зафиксировали стропроцентную явку на выборы. Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину.

"Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", - сказала Иринина.

Стопроцентная явка также была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа - Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома.

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина, писали СМИ и подтверждали Би-би-си несколько чиновников из администрации президента. За несколько дней до выборов собеседники РБК рассказали, что хорошим результатом власти посчитают показатель в 65% проголосовавших. Он сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года - тогда она составила 65,34%. Из них 63,3% отдали голос за Владимира Путина.

Для привлечения избирателей ЦИК заказал полноценную рекламную кампанию, которая должна привлечь россиян на выборы. К информированию также подключились чиновники, средний и малый бизнес, а также российские знаменитости.

Увеличить число проголосвавших должны были и поправки в избирательное законодательство, которые летом 2017 года одобрил Владимир Путин. Новый закон позволил фактически отказаться от открепительных удостоверений - для того, чтобы голосовать не по месту регистрации, было достаточно подать заявление в МФЦ или на сайте "Госуслуг".

Как писала Русская служба Би-би-си, для повышения явки использовался и админресурс: например, руководство "Роснефти" по решению ее руководителя Игоря Сечина обязало всех сотрудников отчиваться о походе на избирательные участки. О принуждении к голосованию работников бюджетных учреждения в своем докладе писало движение "Голос".

За неделю до выборов ВЦИОМ прогнозировал явку на уровне 63-67%. В ходе опроса органзиации о намерении проголосовать говорили 74% россиян. ФОМ давал более сдержанный прогноз - 63-64%.