Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
При этом он не уточнил, сколько дипломатических работников будет выслано из Москвы и когда это произойдет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал называть конкретных сроков и цифр. "Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать", - сказал он.
В среду, 14 марта, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о том, что Британия вышлет 23 российских дипломатов.
По словам Мэй, Москва не ответила на ее требование объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.
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Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва предъявила британцам все, что было возможно по делу Скрипаля.
Лавров также отметил, что Лондон ничего не сообщает Москве о дочери Сергея Скрипаля Юлии, которая также была отравлена в Солсбери.
"Абсолютно игнорируется наш вопрос о том, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая - его дочь, которая, кстати, российская гражданка", - сказал он.
"Нужная аргессия"
Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу сообщил, что значительная часть российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинут страну на следующей неделе.
По мнению дипломата, правительство Британии использует агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом страны из Евосоюза.
"Страна находится в тяжелом положении в связи с "брекситом". Это оказывает сильное влияние на правительство - правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия-24".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.
Отравление Скрипаля привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.
Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе "Новичок".
Накануне министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент в Солсбери, посоветовал России "убраться и заткнуться".
Лавров в ответ предположил, что Уильямсону "хочется войти в историю громкими заявлениями", однако "может, образования не хватает".
Позицию Британии поддержали власти США, а также ее главные партнеры по Евросоюзу: Франция и Германия. В совместном заявлении они осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.
"Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического агента в Европе со Второй мировой войны", - отмечалось в заявлении.