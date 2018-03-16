Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

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Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

При этом он не уточнил, сколько дипломатических работников будет выслано из Москвы и когда это произойдет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал называть конкретных сроков и цифр. "Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать", - сказал он.

В среду, 14 марта, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о том, что Британия вышлет 23 российских дипломатов.

По словам Мэй, Москва не ответила на ее требование объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва предъявила британцам все, что было возможно по делу Скрипаля.

Лавров также отметил, что Лондон ничего не сообщает Москве о дочери Сергея Скрипаля Юлии, которая также была отравлена в Солсбери.

"Абсолютно игнорируется наш вопрос о том, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая - его дочь, которая, кстати, российская гражданка", - сказал он.

"Нужная аргессия"

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу сообщил, что значительная часть российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинут страну на следующей неделе.

По мнению дипломата, правительство Британии использует агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от проблем, связанных с выходом страны из Евосоюза.

"Страна находится в тяжелом положении в связи с "брекситом". Это оказывает сильное влияние на правительство - правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Отравление Скрипаля привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе "Новичок".

Media playback is unsupported on your device Министр обороны Британии: "России нужно убраться и заткнуться"

Накануне министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент в Солсбери, посоветовал России "убраться и заткнуться".

Лавров в ответ предположил, что Уильямсону "хочется войти в историю громкими заявлениями", однако "может, образования не хватает".

Позицию Британии поддержали власти США, а также ее главные партнеры по Евросоюзу: Франция и Германия. В совместном заявлении они осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.

"Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического агента в Европе со Второй мировой войны", - отмечалось в заявлении.