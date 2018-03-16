Десятки тысяч сирийцев покинули зону боев в Африне и Восточной Гуте

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Африна покидают город и перебираются в населенные пункты, подконтрольные правительственным силам

Около 50 тысяч человек за последние несколько дней покинули зоны боевых действий на севере и юге Сирии.

На курдский город Африн, расположенный на севере страны, продолжается наступление турецких военных, в то время как на юге Сирии - в Восточной Гуте - продолжаются бои между правительственными силами и повстанцами.

По данным активистов, около 30 тысяч человек покинули Африн, который штурмуют турецкие войска. Как сообщают активисты, в пятницу в результате обстрела турецкими военными в городе погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе пятеро детей.

Восточную Гуту, где правительственные силы продолжают наступление на позиции повстанцев, в четверг покинули около 20 тысяч человек.

За семь лет гражданского конфликта в Сирии свои дома покинули в общей сложности почти 12 млн человек. Около 6,1 млн из них остаются в Сирии, около 5,6 млн бежали за границу.

Число жертв конфликта - убитых или пропавших без вести - с марта 2011 года уже превысило 400 тысяч человек.

Что происходит на турецкой границе?

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние несколько дней свои дома покинули порядка 30 тысяч жителей Африна и близлежащих деревень.

Многие из беженцев перебрались в деревни и населенные пункты, которые находятся под контролем правительственных сил. Еще сотни семей покинули город в ночь на пятницу, когда обстрел города продолжился.

С 20 января турецкая армия в сирийском Африне проводит операцию "Оливковая ветвь", направленную против военизированных формирований курдов. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из Африна, который те занимают с 2012 года.

Город Африн, который расположен близ границы с Турцией, населяют в основном этнические курды. Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию по борьбе с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство", и пытается предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией запрещена, так как борется за курдскую автономию с 1984 года. Анкара рассматривает ополченцев как союзников курдских сепаратистов внутри Турции и называет операцию "Оливковая ветвь" самообороной.

По словам представителя курдских отрядов народной самообороны Бруска Хасакеха, турецкие военные и их союзники в ночь на пятницу штурмовали город, однако курдам удалось дать им отпор.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Африн, 15 марта 2018 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Анкара будет сражаться, пока Африн не будет взят.

Ситуация в Восточной Гуте

В Восточной Гуте под контролем официального Дамаска были открыты гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут покинуть опасный район.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в четверг Восточную Гуту покинули около 20 тысяч жителей.

По данным активистов, в пятницу 12 человек стали жертвами воздушных ударов российских военных по городу Кафр-Батна.

После открытия гуманитарных коридоров 25 грузовиков доставили в город Дума гуманитарную помощь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мирные жители покидают Восточную Гуту, 15 марта 2018 года

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отметил, что жители населенных пунктов Восточной Гуты измучены непрекращающимися боями и нехваткой еды и лекарств.

"Я, наверное, никогда не забуду мальчика из Восточной Гуты, который спросил меня, если ли у меня глоток воды. По его вопросу вы можете понять, насколько критичная ситуация сложилась в Восточной Гуте", - рассказал он.

В феврале правительство Сирии и союзники Башара Асада активизировали военные действия на территориях, подконтрольных повстанцам, в том числе в Восточной Гуте, которая находилась под контролем оппозиционных сил с 2012 года.

Территория неоднократно подвергалась бомбардировкам, которые только за последние недели унесли жизни более тысячи мирных жителей. По оценкам ООН, 76% жилых зданий в Восточной Гуте разрушены, а большинство из 400 тысяч жителей анклава сейчас живут в подземных убежищах.

Считается, что сирийской армии и проправительственным силам после трех недель интенсивных боев удалось взять под свой контроль 70% территории Восточной Гуты.