Десятки тысяч сирийцев покинули зону боев в Африне и Восточной Гуте
Около 50 тысяч человек за последние несколько дней покинули зоны боевых действий на севере и юге Сирии.
На курдский город Африн, расположенный на севере страны, продолжается наступление турецких военных, в то время как на юге Сирии - в Восточной Гуте - продолжаются бои между правительственными силами и повстанцами.
По данным активистов, около 30 тысяч человек покинули Африн, который штурмуют турецкие войска. Как сообщают активисты, в пятницу в результате обстрела турецкими военными в городе погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе пятеро детей.
Восточную Гуту, где правительственные силы продолжают наступление на позиции повстанцев, в четверг покинули около 20 тысяч человек.
За семь лет гражданского конфликта в Сирии свои дома покинули в общей сложности почти 12 млн человек. Около 6,1 млн из них остаются в Сирии, около 5,6 млн бежали за границу.
Число жертв конфликта - убитых или пропавших без вести - с марта 2011 года уже превысило 400 тысяч человек.
Что происходит на турецкой границе?
По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние несколько дней свои дома покинули порядка 30 тысяч жителей Африна и близлежащих деревень.
Многие из беженцев перебрались в деревни и населенные пункты, которые находятся под контролем правительственных сил. Еще сотни семей покинули город в ночь на пятницу, когда обстрел города продолжился.
С 20 января турецкая армия в сирийском Африне проводит операцию "Оливковая ветвь", направленную против военизированных формирований курдов. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из Африна, который те занимают с 2012 года.
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Город Африн, который расположен близ границы с Турцией, населяют в основном этнические курды. Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию по борьбе с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство", и пытается предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.
Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией запрещена, так как борется за курдскую автономию с 1984 года. Анкара рассматривает ополченцев как союзников курдских сепаратистов внутри Турции и называет операцию "Оливковая ветвь" самообороной.
По словам представителя курдских отрядов народной самообороны Бруска Хасакеха, турецкие военные и их союзники в ночь на пятницу штурмовали город, однако курдам удалось дать им отпор.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Анкара будет сражаться, пока Африн не будет взят.
Ситуация в Восточной Гуте
В Восточной Гуте под контролем официального Дамаска были открыты гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут покинуть опасный район.
Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в четверг Восточную Гуту покинули около 20 тысяч жителей.
По данным активистов, в пятницу 12 человек стали жертвами воздушных ударов российских военных по городу Кафр-Батна.
После открытия гуманитарных коридоров 25 грузовиков доставили в город Дума гуманитарную помощь.
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отметил, что жители населенных пунктов Восточной Гуты измучены непрекращающимися боями и нехваткой еды и лекарств.
"Я, наверное, никогда не забуду мальчика из Восточной Гуты, который спросил меня, если ли у меня глоток воды. По его вопросу вы можете понять, насколько критичная ситуация сложилась в Восточной Гуте", - рассказал он.
В феврале правительство Сирии и союзники Башара Асада активизировали военные действия на территориях, подконтрольных повстанцам, в том числе в Восточной Гуте, которая находилась под контролем оппозиционных сил с 2012 года.
Территория неоднократно подвергалась бомбардировкам, которые только за последние недели унесли жизни более тысячи мирных жителей. По оценкам ООН, 76% жилых зданий в Восточной Гуте разрушены, а большинство из 400 тысяч жителей анклава сейчас живут в подземных убежищах.
Считается, что сирийской армии и проправительственным силам после трех недель интенсивных боев удалось взять под свой контроль 70% территории Восточной Гуты.