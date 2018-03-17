Дело Скрипаля: Россия высылает 23 британских дипломата

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В России Британский Совет работал более двадцати лет, развивая двусторонние отношения и способствуя культурному обмену между двумя странами

Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Они должны покинуть Россию в недельный срок.

Кроме того, отозвано согласие на открытие в Санкт-Петербурге генерального консульства Великобритании.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", - сообщает МИД России.

Российский МИД сообщил также о прекращении деятельности в России Британского Совета.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность", - сообщается на сайте МИДа.

Британский Совет - международная общественная организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами.

В России Британский Совет работал более двадцати лет, развивая двусторонние отношения и способствуя культурному обмену между двумя странами.

Британский Совет занимался в России проектами в сфере искусства, образования и обучения английскому языку.

Британский Совет создан 1934 году королевской хартией. В Великобритании он является благотворительной организацией.

Дипломатический кризис

В среду, 14 марта, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о том, что Британия вышлет 23 российских дипломатов.

По словам Мэй, Москва не ответила на ее требование объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу, 16 марта, сообщил, что значительная часть российских дипломатов, выдворяемых британскими властями, покинут страну на следующей неделе.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре города Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Отравление Скрипаля привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе "Новичок".