Исполнитель теракта в лондонском метро признан виновным
18-летний беженец из Ирака Ахмед Хассан, прибывший в Британию в поисках убежища и взорвавший самодельную бомбу на лондонской станции метро "Парсонс-грин", признан виновным в покушении на убийство.
Хассана признали виновным в попытке убить пассажиров поезда, в котором он оставил бомбу. Ранее он сообщал, что проходил обучение в лагере запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".
- Фото: станция лондонского метро "Парсонс-грин" после взрыва
- Взрыв на станции метро "Парсонс-грин" в Лондоне
15 сентября прошлого года в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - большинство из пострадавших получили ожоги.
Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя группировка "Исламское государство".
До того, как совершить это преступление, Ахмед Хассан был направлен на курс психологической реабилитации, организованный властями в рамках программы дерадикализации, предназначенной для людей, оказавшихся под влиянием экстремистов.
Однако, по имеющимся у Би-би-си сведениям, Хассан не получал никакой психологической помощи в течение нескольких месяцев, хотя еще в начале 2016 года сотруднику правительственной программы по предотвращению экстремизма было поручено заняться его делом.
В итоге Хассан был все же направлен к специалисту, чтобы попытаться поправить его психологическое состояние, но к тому времени, когда он совершил преступление, тинэйджер по-прежнему представлял угрозу.
Скотленд-ярд сообщил, что проведет расследование того, какие меры принимались в связи с угрозой, которую представлял Ахмед Хассан.
Хассан собрал бомбу с часовым механизмом в доме своих приемных родителей в Санбери, пока те отсутствовали.
Он оставил ее в вагоне метро, отправлявшегося со станции "Уимблдон". Взрывное устройство сработало, когда поезд прибыл на станцию "Парсонс-грин".
Однако бомба взорвалась лишь частично, и взрыв оказался не таким сильным, как планировал преступник.
Сам он вышел из поезда на предыдущей остановке и ударился в бега. На следующее утро он был задержан в Дувре.
Бомба содержала 400 граммов трипероксида триацетона (TATP) и была начинена болтами, гайками и прочими металлическими предметами.
Как было заявлено в суде, если бы бомба сработала в полную силу, среди пассажиров могли быть погибшие.