Исполнитель теракта в лондонском метро признан виновным

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption 18-летний беженец из Ирака Ахмед Хассан приехал в Великобританию в поисках убежища

18-летний беженец из Ирака Ахмед Хассан, прибывший в Британию в поисках убежища и взорвавший самодельную бомбу на лондонской станции метро "Парсонс-грин", признан виновным в покушении на убийство.

Хассана признали виновным в попытке убить пассажиров поезда, в котором он оставил бомбу. Ранее он сообщал, что проходил обучение в лагере запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".

15 сентября прошлого года в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - большинство из пострадавших получили ожоги.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя группировка "Исламское государство".

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Бомбу Хассан принес в вагон метро в пакете

До того, как совершить это преступление, Ахмед Хассан был направлен на курс психологической реабилитации, организованный властями в рамках программы дерадикализации, предназначенной для людей, оказавшихся под влиянием экстремистов.

Однако, по имеющимся у Би-би-си сведениям, Хассан не получал никакой психологической помощи в течение нескольких месяцев, хотя еще в начале 2016 года сотруднику правительственной программы по предотвращению экстремизма было поручено заняться его делом.

В итоге Хассан был все же направлен к специалисту, чтобы попытаться поправить его психологическое состояние, но к тому времени, когда он совершил преступление, тинэйджер по-прежнему представлял угрозу.

Скотленд-ярд сообщил, что проведет расследование того, какие меры принимались в связи с угрозой, которую представлял Ахмед Хассан.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Свое взрывное уствройство Хассан начинил гайками, болтами и прочими металлическими предметами

Хассан собрал бомбу с часовым механизмом в доме своих приемных родителей в Санбери, пока те отсутствовали.

Он оставил ее в вагоне метро, отправлявшегося со станции "Уимблдон". Взрывное устройство сработало, когда поезд прибыл на станцию "Парсонс-грин".

Однако бомба взорвалась лишь частично, и взрыв оказался не таким сильным, как планировал преступник.

Сам он вышел из поезда на предыдущей остановке и ударился в бега. На следующее утро он был задержан в Дувре.

Бомба содержала 400 граммов трипероксида триацетона (TATP) и была начинена болтами, гайками и прочими металлическими предметами.

Как было заявлено в суде, если бы бомба сработала в полную силу, среди пассажиров могли быть погибшие.