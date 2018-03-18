Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Владимир Путин проголосовал рано утром, и не ошибся выбором

Владимир Путин в четвертый раз станет президентом России следует из результатов экзитполов. Второе место опросы на выходе из избирательных участков отдают кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, который в течение всей кампании боролся за него с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

По данным опроса на выходе с избирательных участков Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Путин получает 73,9% голосов избирателей. На втором месте Павел Грудинин с 11,2% голосов. Владимир Жириновский - 6,7% голосов, 2,5% избирателей сказали, что голосовали за Ксению Собчак.

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский получил 1,6% голосов опрошенных ВЦИОМ избирателей, последнее место занял Максим Сурайкин - в его поддержке признались 0,8% опрошенных.

Фонд "Общественное мнение" дает чуть более высокие результаты. О голосовании за Путина ФОМу рассказали 76,3% опрошенных, за Грудинина проголосовали 11,9%.

Image caption Экзитполы расходятся только в оценке последнего места

Жириновский, по данным ФОМ, может получить 6% голосов, Собчак - 2%. Последнее место опрошенные ФОМ избиратели отдали Сергею Бабурину: о голосовании за него рассказали 0,6% опрошенных.

Экзитполы традиционно публикуются в 21:00 по московскому времени, когда закрываются избирательные участки в самом западном часовом поясе России — Калининградской области.

На выборах 2012 года Владимир Путин получил 63,60%.

За 18 лет у власти самый низкий результат на выборах Путин показал на своих первых выборах в 2000 году - тогда он получил 52,9% голосов. Через четыре года во время переизбрания Путин набрал уже 71,31%.

Дмитрий Медведев в 2012 году выиграл выборы с результатом в 70,28%. На выборах 2012 года за Путина, который решил вернуться на президентский пост, отдали голоса 65,34% избирателей.

Кандидаты от КПРФ занимали второе место на всех президентских выборах в новейшей истории России. Во время первых для Путина выборах в 2000 году Геннадий Зюганов, лидер партии, проиграл ему, набрав 29,20% голосов. По итогам кампании 2012 году руководитель КПРФ набрал 17,72%. В этом году участия в выборах он решил не принимать.

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина, писали СМИ и подтверждали Би-би-си несколько чиновников из администрации президента. За несколько дней до выборов собеседники РБК рассказали, что хорошим результатом власти посчитают показатель в 65% проголосовавших. Один из источников объяснил изданию, что большее внимание власти уделяли и тому, сколько голосов в абсолютном выражении получит Владимир Путин: достойным результатом будут считаться 47-48 млн голосов. На выборах 2012 года за Путина проголосовали 45,6 млн человек.