Российское следствие возбудило дело об отравлении Юлии Скрипаль

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении в Великобритании Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова - бывшего соратника Бориса Березовского.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в Россию за госизмену и после помиловния переехавший в Великобританию, и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Чуть больше недели спустя, 13 марта, в Лондоне был найден мертвым бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Николай Глушков.

Следователи возбудили дело "по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом" и об убийстве "гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне".

Сам Сергей Скрипаль в заявлении не упоминается, так как он получил британское гражданство.

"Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - говорится в заявлении ведомства.

Нападение на Скрипаля ранее привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией. В понедельник, 12 марта, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В четверг США, Британия, Германия и Франция выпустили совместное заявление с осуждением инцидента, где возложили вину за нападение на Москву.

В пятницу глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британском в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.

Российские власти отвергают все обвинения в причастности к отравлению.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента - не что иное, как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сам Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".