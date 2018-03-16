Знаковое размещение: Россия разместила "облигации для олигархов"

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Россия разместила первый в этом году выпуск еврооблигаций. Размещение привлекает внимание потому, что этим инструментом могут воспользоваться российские олигархи для возвращения капиталов в Россию.

О начале размещения новых еврооблигаций министр финансов Антон Силуанов объявил в четверг. Инвесторам предложили 11-летние облигации и дополнительный транш еврооблигаций с погашением в 2047 году, на которые можно было обменять прежний выпуск евробондов с погашением в 2030 году.

Новых евробондов разместили на 1,5 млрд долларов и обменяли на 2,5 млрд долларов. При этом спрос на оба выпуска превысил 7 млрд долларов.

Яков Яковлев из "Атона" объясняет повышенный спрос тем, что минфин изначально предложил доходность существенно выше рынка. В ходе размещения на фоне высокого спроса доходность снизилась, но все равно, по словам Яковлева, осталась выше рынка.

Чем примечательно это размещение?

"Это выпуск сложный, который будет касаться возможностей и для тех, кто хочет репатриировать капитал, и дополнительные займы для обслуживания нужд федерального бюджета", - сказал журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов (его цитирует ТАСС).

Размещение "знаковое, так как оно проходит на волне эскалации геополитических рисков", - сказала Русской службе Би-би-си глава дирекции анализа долговых инструментов Уралсиба Ольга Стерина. Предложение совпало по времени с очередным обострением отношений России и Запада, в том числе из-за отравления Сергея Скрипаля.

Изначально предполагалось, что этим выпуском смогут заинтересоваться бизнесмены, желающие вернуть свои капиталы в Россию. Чиновники минфина заявляли, что приоритет при покупке будет отдаваться российским клиентам.

"Возвращение домой"

Впервые идею выпуска валютных облигаций для возвращения капиталов 21 декабря в Кремле озвучил президент России Владимир Путин. На встрече с участниками списка Forbes он заявил, что дал поручение выпустить специальные валютные облигации для этого.

Встреча прошла за несколько недель до публикации администрацией США "Кремлевского доклада" со списком бизнесменов, близких к Путину и российской власти. Ожидалось также ужесточение американских санкций.

Из-за этого представители российской элиты начали искать способы, как минимизировать возможные потери. Один из способов - выпуск государственных валютных облигаций, которые обеспечили бы инвесторам доход и анонимность, писало агентство Рейтер в начале декабря со ссылкой на три источника.

Позднее министр финансов Антон Силуанов прояснил, как будет гарантирована анонимность: "Если наши бизнесмены не хотят огласки движения своих денежных средств, они могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear", - говорил министр.