Полиция Лондона пришла к выводу, что Глушкова убили
- 16 марта 2018
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Полиция Лондона пришла к выводу, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова, была насильственной, и расследует ее как убийство.
Новость дополняется.