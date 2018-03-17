Замглавы ФБР Эндрю Маккейб уволен за два дня до пенсии

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Через два дня Маккейб должен был уйти в отставку с правом на получение пенсии

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб уволен по итогам внутреннего расследования за несколько дней до планировавшейся отставки.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что Маккейб был ответственен за утечки секретной информации в СМИ. Кроме того Маккейба обвинили в предоставлении неверной информации следователям Минюста.

О том, что Маккейб может покинуть свой пост, еще в январе сообщали американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к внутреннему расследованию ФБР.

Когда несколько месяцев назад началось расследование, Маккейб ушел в отпуск. В воскресенье ему исполняется 50 лет, и в этот день он хотел выйти в отставку с правом на пенсию. Однако Сешнс уволил его за два дня до планировавшейся отставки, и теперь Маккейб пенсии не получит. Он проработал в ФБР около 20 лет.

Сам Маккейб отвергает все обвинения и говорит, что увольнение связано с его участием в расследовании предполагаемых связей между командой Дональда Трампа и Кремлем в предвыборный период.

Трамп давно критиковал Маккейба, обвиняя его в связях с демократами и предвзятом отношении к себе. СМИ несколько раз сообщали, что Трамп намерен добиваться отставки Маккейба.

Решение Сешнса отправить Маккейба в отставку президент поприветствовал, заявив, что Маккейб "знал все о лжи и коррупции на самых высоких уровнях ФБР" и отметив, что начальником Маккейба в бюро был "ханжа Джеймс Коми".

Маккейб - бывший подчиненный Джеймса Коми, уволенного Дональдом Трампом с поста главы ФБР в прошлом году. После увольнения Коми, который возглавлял расследование возможных связей Трампа с Россией, Маккейб на время возглавил ФБР.

"Эндрю Маккейб УВОЛЕН, великий день для всех мужчин и женщин, трудящихся в ФБР. Великий день для Демократии. Лицемерный Джеймс Коми был его боссом и заставил Маккейба выглядеть примерным мальчиком. Он знал все о лжи и коррупции в верхних эшелонах ФБР!" - написал Трамп в "Твиттере".

Некоторое время спустя Трамп номинировал на пост директора бюро Кристофера Рея, кандидатуру которого в августе поддержал сенат.

Недавно Рей пригрозил подать в отставку, ссылаясь на то, что генпрокурор Джефф Сешнс якобы оказывал на него давление, чтобы он уволил Маккейба, сообщал вашингтонский портал Axios.

Почему уволили Маккейба?

Комментируя увольнение Маккейба, глава Минюста генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что решение было принято после обширного и справедливого расследования его работы.

По итогам внутреннего расследования ФБР выяснилось, что Маккейб без санкции раскрыл информацию СМИ и в ряде случаев, в том числе под присягой, был неоткровенен, заявил Сешнс.

Результаты внутреннего расследования не были опубликованы, но вероятно речь идет о разрешенном Маккейбом интервью двух сотрудников бюро, опубликованном в октябре 2016 года.

В интервью шла речь о позиции ФБР в деле об использовании Хиллари Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в период работы главой Госдепартамента США.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Директор ФБР Кристофер Рей говорил, что Сешнс оказывал на него давление, добиваясь увольнения Маккейба

Как отреагировал Маккейб

Маккейб после объявления о его увольнении выпустил пространное заявление. Он считает, что цель этого решения - дискредитация американских спецслужб.

"Со мной обращаются таким исключительным образом из-за той роли, которую я играл, из-за моих действий и из-за событий, которым я стал свидетелем после увольнения Джеймса Коми", - заявил он.

Джеймса Коми Трамп уволил в прошлом году. После своего увольнения Коми обвинил Трампа во лжи и клевете на ФБР и рассказал, что президент в личном разговоре требовал от него лояльности на фоне начинавшегося тогда расследования возможных связей Трампа с Кремлем.

Маккейб в своем заявлении говорит, что расследование в его отношении было ускорено после того, как он дал понять, что поддерживает позицию Джеймса Коми.

Почему Маккейб не нравился Трампу?

Республиканцы в конгрессе и сам президент критиковали Маккейба в связи с ходом расследования ФБР, связанным со скандалом 2015 года, когда Хиллари Клинтон обвинили в использовании личного сервера электронной почты для служебной переписки.

Президент также критиковал замглавы ФБР из-за того, что его жена, доктор Джилл Маккейб, баллотировалась в сенат штата Виргиния он демократов и получила 675 тысяч долларов пожертвований от Демократической партии Виргинии и еще одной организации, близкой к Хиллари Клинтон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп давно критиковал Маккейба, обвиняя его в связях с демократами и предвзятом отношении к себе

Трампу это не понравилось, и в своем "Твиттере" он назвал Маккейба и его жену друзьями Коми.

"Проблема в том, что действующий глава ФБР, человек, расследующий дело Хиллари, Эндрю Маккейб, получил от Хиллари через жену 700 тысяч долларов!" - писал Трамп в июле прошлого года.

В прошлом республиканцы и Трамп обвиняли Маккейба в том, что расследование в отношении Клинтон было проведено ненадлежащим образом. Несколько комитетов конгресса инициировали расследования, чтобы установить, не было ли причиной провала предвзятое отношение ФБР к Клинтон.

Демократы настаивают, что цель этих расследований - отвлечь публику от выяснения возможных связей Трампа с Россией.