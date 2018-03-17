"Могли бы и пожестче": что сказали в Москве и Лондоне о высылке британских дипломатов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Посол Британии в России Лори Бристоу в субботу утром был вызван в российский МИД

Решение российского МИД о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона вызвало весьма бурную и эмоциональную реакцию политиков и экспертов из обеих стран.

В субботу Россия также объявила о прекращении работы генерального консульства Британии в Санкт-Петербурге и о прекращении деятельности в России Британского совета.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о том, что Лондон вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Русская служба Би-би-си собрала заявления, звучащие с обеих сторон российско-британского политического кризиса.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Ответ России не меняет имеющегося факта - попытки убийства двух человек на территории Британии, и из этого не может быть сделано иных выводов, кроме как о виновности России. Мы никогда не потерпим угроз для жизни британских граждан и других людей на британской территории со стороны российских властей. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили со стороны наших друзей и союзников во всем мире.

Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета (в интервью Би-би-си):

Многие мои коллеги считают, что можно было бы ответить и пожестче. Ведь помимо высылки дипломатов со стороны Британии прозвучали еще и прямые оскорбления в адрес главы российского государства и всей России. Причем все это было сделано на уровне базарной ругани.

Вот эта хамская манера только усилила эффект от той дикости, которая творится сейчас вокруг России. Андрей Климов, Член Совета Федерации

Ничего подобного ни наш президент, ни [министр иностранных дел Сергей] Лавров в адрес своих британских, или американских, или других западных коллег никогда не говорили и никогда, я надеюсь, не скажут. И вот эта хамская манера только усилила эффект от той дикости, которая творится сейчас вокруг России.

Лори Бристоу, посол Британии в России (заявление журналистам на выходе из МИДа):

Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода атак. Ведь это нападение не только на Соединенное Королевство, но и на международную правовую систему, на которую все страны, включая Россию, полагаются ради своей безопасности.

Этот кризис возник в результате вопиющего нападения в Британии, попытки убийства двух человек с помощью химического вещества, разработанного в России и не зарегистрированного в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), хотя Россия обязана это сделать в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

Сергей Марков, экс-депутат, политолог (в комментарии для Би-би-си):

Ответ российских властей на действия Британии является, с одной стороны, адекватным, но с другой - более мягким, чем действия британских властей. Кстати, российские власти уже подвергаются критике в российском обществе за чрезмерно мягкую позицию. Многие считают, что мягкостью своего ответа Россия только провоцирует Британию и США на усиление агрессивности.

В российском ответе нет этих жестких заявлений, российские власти просто не могут выражаться так грязно и агрессивно, как выражаются министры иностранных дел и обороны Британии. Это абсолютно неприемлемо и свидетельствует о моральной деградации британской политической элиты.

Том Тугендхат, член комитета британского парламента по международным делам (в интервью программе Би-би-си Today):

Мы можем совершенно четко сказать: никто из 23 британских дипломатов, которые были высланы [из России], не был замешан в попытках убийства людей в России. Никто из них не пытался использовать нервно-паралитический газ в Российской Федерации. Никто из них не подвергал сотни и сотни российских граждан опасности умереть самой ужасной смертью. Так что это на самом деле очень символично и типично для России, которая использует лживую пропаганду в качестве боевого оружия.

Никто из 23 британских дипломатов, которые были высланы [из России], не был замешан в попытках убийства людей в России. Том Тугендхат, Член британского парламента

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам (в комментарии РИА Новости):

Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали - вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна. [...] Я думаю, что все три элемента этого решения - и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету - не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий. Российская сторона, я уверен, будет готова вернуться к нормальным отношениям, как только британская сторона придет в чувство.