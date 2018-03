Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа во время выборов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Cambridge Analytica Александр Никс

Компания Facebook блокировала работу в своей социальной сети аналитической компании Cambridge Analytica, которая, как предполагается, помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.

Также социальная сеть блокировала связанную с Cambridge Analytica консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories.

В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровая жизнь").

Представленное Коганом приложение составляло психологические портреты пользователей на основе постов в "Фейсбуке", личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей. Также у приложения был доступ к личным данным друзей пользователей, установивших This is your digital life.

В заявлении Facebook говорится, что социальная сеть еще в 2015 году узнала о передаче Коганом конфиденциальных данных пользователей третьей стороне - в том числе компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories. Передача данных пользователей третьей стороне является нарушением политики конфиденциальности данных, которой придерживается "Фейсбук".

Узнав о передаче данных, Facebook потребовал от компаний, получивших данные от Когана, удалить всю информацию о пользователях. Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories согласились это сделать.

"Коган на законных основаниях получил доступ к этим данным... Однако впоследствии он не соблюдал наши правила", - говорится в заявлении компании Facebook.

Фирма Cambridge Analytica утверждает, что незамедлительно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения This is your digital life. Однако, как говорится в заявлении компании Facebook, компания получила данные, указывающие на то, что не вся информация о пользователях была удалена.

Руководство социальной сети подчеркнуло, что сейчас эти данные о несоблюдении договренности тщательно проверяются.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В распоряжение Cambridge Analytica могли попасть конфиденциальные данные боле 200 млн пользователей "Фейсбука"

Би-би-си пока не удалось получить комментарий профессора Когана. Как говорится в заявлении Facebook, блокировка, введенная в отношении Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories будет действовать неопределенное время - до выяснения всех обстоятельств.

Блокировка компаний означает, что эти фирмы не смогут размещать свою рекламу в социальной сети. Также их страницы в "Фейсбуке" и страницы компаний, являющихся их клиентами, будут заблокированы.

Компания Cambridge Analytica, которая структурно никак не связана с Кембриджским университетом, недавно оказалась в центре внимания СМИ в связи со своей ролью в победе Дональда Трампа на президентских выборах.

Предположительно, компания передавала штабу Трампа некие данные о мнениях избирателей. В составе совета директоров компании значится имя бывшего советника президента США Стивена Бэннона.

На сайте аналитической компании говорится, что Cambridge Analytica предоставляла предвыборному штабу Трампа "информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы".

Предвыборный штаб Трампа воспользовался услугами Cambridge Analytica в июне 2016 года и, по данным Федеральной избирательной комиссии США, заплатил компании более 6,2 млн долларов.

Компания, оказывая информационно-консультационные услуги предвыборному штабу Трампа, могла, как предполагается, использовать личные данные 230 млн пользователей "Фейсбука".

В сообщении компании Facebook нет упоминания о предполагаемой роли, которую сыграла Cambridge Analytica в победе Трампа на выборах. Социальная сеть в своем заявлении говорит только о нарушении аналитической компанией политики конфиденциальности.

Бывший глава отдела цифровых операций штаба Трампа Брэд Парскейл отказался комментировать ситуацию с Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica также, предположительно, могла сыграть определенную роль во время проведения референдума по вопросу о выходе Британии из ЕС.

В сообщении заместителя юридического консультанта компании Facebook Пола Груола говорится о том, что приложение, разработанное Александром Коганом, было установлено у 270 тысяч пользователей "Фейсбука".

Cambridge Analytica описывала This is your digital life как исследовательское приложение, которым пользуются психологи.