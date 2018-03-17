Судно с мигрантами перевернулось у берегов Греции

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2016 году Евросоюз подписал соглашение с Турцией о мерах по урегулированию миграционного кризиса.

По меньшей 15 мигрантов, в том числе пять детей, погибли, когда судно, на котором они пытались добраться до берегов Европы, перевернулось, сообщает береговая охрана Греции.

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что на перевернувшемся судне, перевозившем нелегальных мигрантов, предположительно находились 20 человек, оно следовало из Турции.

Судно перевернулось в ночь на субботу у берегов греческого острова Агатонисион, расположенного близ западного побережья Турции.

Сейчас ведутся поиски пропавших без вести, в районе происшествия работают береговая охрана и вертолеты.

В прошлом году поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу резко уменьшился. До этого число нелегальных мигрантов, пытавшихся перебраться в Европу, росло на протяжении четырех лет на фоне конфликтов в Сирии и других странах Ближнего Востока.

Большинство нелегальных мигрантов пытались попасть в Европу через территорию Турции. В 2016 году Евросоюз подписал соглашение с Турцией о мерах по урегулированию миграционного кризиса.

В рамках сделки с 20 марта 2016 года все нелегальные мигранты, которые прибывают в Грецию, должны высылаться обратно в Турцию.

Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от ЕС и на введение безвизового режима для турецких граждан.