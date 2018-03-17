Чехия и Словакия возмущены утверждениями МИД России о производстве "Новичка"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В минувшую среду Мария Захарова дала интервью агентству Франс пресс, в котором назвала обвинения и ультиматумы Лондона беспочвенными и неприемлемыми

Власти Чехии и Словакии категорически отвергли утверждения российской стороны, что их страны могут являться производителями нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В субботу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По версии Захаровой эти странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием - идет ли речь о четвертом поколении или ином - и его использованием", - сказал представитель МИД Словакии Петер Суско.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой "абсолютно необоснованными и спекулятивными" и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные высказывания.

"Это классический пример того, как можно манипулировать информацией в общественном пространстве, делать крайне спекулятивные заявления без каких-либо доказательств, - написал в "Твиттере" Стропницкий. - Эта информация появилась уже несколько дней назад на полном дезинформации вебсайте "Спутник".

Министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении "Новичка" неприемлемыми и необоснованными. "Вместо этого России следует ответить на вопросы Соединенного Королевства", - цитирует Валльстрем агентство Рейтер.

Дипломатический кризис

Правообладатель иллюстрации EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия по-прежнему находятся в реанимации в критическом состоянии

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре города Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, относящимся к группе "Новичок".

Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что подобные вещества были разработаны в России, и попросила Москву объяснить, как они могли попасть в Великобританию.

Россия продолжает настаивать, что не имеет отношения к покушению на жизнь бывшего сотрудника своих спецслужб.

Отравление Скрипаля привело к значительному обострению отношений Москвы и Лондона.

После того как Москва сочла "ничтожным" требование Лондона срочно разъяснить, применялось ли нервно-паралитическое вещество с ведома руководства страны или без, британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов.

В ответ МИД России объявил о высылке такого же числа британских дипломатов, о прекращении работы генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и о прекращении деятельности в России Британского совета.