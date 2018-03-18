Сирийские ополченцы при поддержке Турции захватили Африн

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бойцы Свободной сирийской армии несколько дней вели наступление на Африн

Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, захватили центральную часть сирийского города Африна, находившегося под контролем курдов.

Как подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган, это произошло в воскресенье утром.

Турецкие военные уже два месяца ведут операцию по вытеснению из расположенного вблизи турецкой границы Африна курдских ополченцев, которых Анкара считает террористической группировкой.

Более 150 тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города. По словам местных активистов, погибли 280 гражданских лиц. Турецкие власти это заявление отвергают.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Десятки тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города

Как сообщается, военные прочесывают улицы центра города, разыскивая бойцов Курдских отрядов народной самообороны.

Турция считает эти отряды частью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за курдскую автономию на юго-востоке страны.

Руководство Курдских отрядов народной самообороны отрицает какие-либо связи с РПК. Эту позицию поддерживают Соединенные Штаты, которые сотрудничают с Курдскими отрядами народной самообороны в борьбе с джихадистами запрещенной в России и ряде других стран группировки "Исламское государство".

Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию с США , и пытается предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

С 20 января турецкая армия в сирийском Африне проводит операцию "Оливковая ветвь", направленную против военизированных формирований курдов. Турецкие власти все это время пытались вытеснить курдов из Африна, который те занимают с 2012 года.