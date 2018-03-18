Фото: стрельцы, дракон, ракета и другие необычные избиратели

  • 18 марта 2018
Голосование на выборах Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В выборах участвуют восемь кандидатов

Для некоторых российских избирателей голосование на президентских выборах - это не только проявление политической позиции, но и возможность показать себя в необычном образе. Русская служба Би-би-си собрала фотоснимки самых забавных и ярких персонажей, пришедших проголосовать 18 марта.

"Пришел на участок. Тут доверенные лица Ивана Грозного в футбол гоняют, - пишет наш корреспондент Петр Козлов. - Картина "Стрелецкий приказ у входа в избирательный участок".

Викинги на участке

На избирательном участке в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области появился избиратель, наряженный в костюм, изображающий баллистическую ракету "Сармат".

Человек в костюме Сармата Правообладатель иллюстрации Youtube

Избиратели в Красноярске решили устроить необычный флешмоб в поддержку одного из кандидатов.

Выборы в Красноярске Правообладатель иллюстрации Tayga.info

В Рязани один из избирателей пришел на выборы в костюме дракона. Как сообщает портал RZN.info, члены избирательной комиссии беспокоились, что "дракон" не поместится в кабинку для голосования.

Человек в костюме дракона Правообладатель иллюстрации Rzn.info

На избирательный участок в городе Северобайкальск в Бурятии пришел мужчина в костюме медведя.

Медведь на выборах Правообладатель иллюстрации Youtube

В Архангельске на один из участков пришел избиратель в белом костюме с крыльями, в руках у него был пакет конского навоза. Сайт 29.ru сообщает, что мужчина хотел раскидать навоз по помещению, чтобы "удобрить" выборы.

Избиратель с крыльями Правообладатель иллюстрации 29.ru

Члены федерации Алтайского края по зимнему плаванию "Белые медведи" явились на избирательные участки с голыми торсами. Как отмечает портал Politsib.ru, местные "моржи" уже проводили такие акции на предыдущих выборах.

Моржи на выборах Правообладатель иллюстрации politsib.ru

Избиратель в Новосибирске перед приходом на участок решил одеться в костюм телепузика.

Костюм телепузика Правообладатель иллюстрации Instagram/zvonokk

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