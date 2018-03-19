Правообладатель иллюстрации Kukhmar Kirill/TASS Image caption Интерес к уровню явки на этих выборах - не меньше, чем к их результатам

По итогам подсчета 99,3% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,65% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.

Согласно данным ЦИК, на этих выборах за Путина отдали голоса 55,7 миллиона человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек), в 2004 году - 71,31% (49,563 млн человек), в 2012 году его результат составил 63,6% (45,602 млн человек).

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,81% голосов избирателей (8 миллионов 587 тысяч человек), лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,67% (4 миллиона 123 тысячи голосов).

Телеведущая Ксения Собчак получила 1,66% голосов (1 миллион 208 тысяч избирателей), кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,04% (более 756 тысяч голосов), лидер "Партии роста" Борис Титов - 0,76% (более 549 тысяч), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (более 495 тысяч), лидер "Народного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (более 474 тысяч).

После подсчета 95% бюллетеней явка на выборах президента России составила более 67%, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Таким образом, явка уже превысила показатель прошлых президентских выборов (65,3%), однако не достигла 70% - результата, который считали эталонным в Кремле. Итоговая явка станет известна утром.

Уже с утра 18 марта явка по России была на несколько процентных пунктов выше, чем в 2012 году. Как сообщал ЦИК, к 10 утра на участки пришло больше 16% избирателей - это в два с половиной раза больше, чем проголосовало в то же время шесть лет назад.

В 12:00 мск, согласно данным ЦИК, явка составила 34,72%, а на выборах в 2012-м этот показатель был равен 30,1%.

В некоторых регионах была зафиксирована 100-процентная явка, например, в нескольких селах на Камчатке и Чукотском автономном округе.

В других же регионах, где явка традиционно была высокой, в этот раз замечено ее снижение. Например, в Чечне по состоянию на 18:00 проголосовали 78,11% избирателей, а в Дагестане - 72,04%. В 2012 году было 99,61% и 91,3% соответственно.

Чего ждали

За неделю до выборов ВЦИОМ прогнозировал явку на уровне 63-67%. В ходе опроса организации о намерении проголосовать говорили 74% россиян. Прогнозы ФОМ были скромнее - 63-64%. (Третий авторитетный источник соцопросов - "Левада-центр" - результаты предвыборных исследований не публиковал, так как был признан "иностранным агентом").

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов, отданных за Путина, писали СМИ и подтверждали Би-би-си несколько чиновников из администрации президента.

За несколько дней до выборов собеседники РБК рассказали, что хорошим результатом власти посчитают показатель в 65% проголосовавших. Он сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года - тогда она составила 65,34%. Из них 63,3% отдали голос за Владимира Путина.

Увеличить число проголосовавших должны были и поправки в избирательное законодательство, которые летом 2017 года одобрил Владимир Путин. Новый закон позволил фактически отказаться от открепительных удостоверений - для того, чтобы голосовать не по месту регистрации, было достаточно подать заявление в МФЦ или на сайте "Госуслуг".

Для привлечения избирателей ЦИК заказал масштабную рекламную кампанию, которая должна была привлечь россиян на выборы. К информированию также подключились чиновники, средний и малый бизнес, а также российские знаменитости.

Явка на президентских выборах в России никогда не достигала 70%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре составила 69,8%, во втором - 69,4%. В 2008​ году на участки пришли более 69% избирателей.