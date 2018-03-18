Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный не соглашается объединяться с Собчак, обвиняя ее в лицемерии

Оппозиционер Алексей Навальный в эфире своего канала заявил, что кандидату в президенты Ксении Собчак "огромные деньги предлагали за выдвижение" и она якобы сама ему об этом сказала в неофициальной беседе. Собчак в ответ обвинила Навального во лжи.

Собчак начала выступление на канале Навального за 20 минут до конца выборов. Она пригласила оппозиционера объединиться в рамках партии, которую они создают вместе с Дмитрием Гудковым на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

"Власть поступила несправедливо, и я понимаю, как тебе тяжело. Тяжелее, чем мне. Но предлагаю объединиться ради наших избирателей", - сказала Собчак.

В ответ на это Навальный заявил, что Собчак якобы "была частью махинации для того, чтобы срывать наш бойкот", имея в виду свои призывы не голосовать, чтобы обеспечить невысокую явку и поставить под вопрос легитимность победителя выборов.

Оппозиционер утверждает, что Собчак сама незадолго до объявления о выдвижении своей кандидатуры на выборах якобы приезжала к нему домой "в два часа ночи" и признавалась, что ей "предлагали огромные деньги за выдвижение". Собчак в ответ заявила, что он врет.

"Я знаю, что я тогда говорила у тебя дома, - возразила Собчак. - Я тебе предлагала выдвинуть твою жену Юлю - ты отказался".

"Никогда не станешь президентом"

Она продолжила призывы к объединению: "Нам надо показывать людям, что мы объединены общей целью. Но люди видят только то, что мы ругаемся... Нам нужен был один кандидат, чтобы дорваться до телевидения, и я это сделала".

"Вот ты говоришь - давайте объединимся. Мои люди тогда мне скажут - до свиданья. Они не захотят работать с человеком, который проводил корпоративы для "Газпрома", который рекламировал черную икру", - ответил на это Навальный.

Собчак перечислила свои достижения в качестве кандидата в президенты: табличку имени Бориса Немцова в Москве, закрытие свалки в Волоколамске, детский сад в Орловской области. И настаивала, что они с Навальным - единомышленники.

Навальный категорически с ней не согласился, назвав ее "инструментом Путина". "Я никогда не буду выше этой подлости", - резюмировал Навальный.

"Поэтому ты никогда и не станешь президентом", - парировала Собчак.

Забастовка и явка

ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Алексея Навального в конце декабря прошлого года. Навальный объявил бойкот президентским выборам под названием "Забастовка избирателей". В январе прошла одноименная акция протеста по всей России, собравшая тысячи людей.

О выдвижении на выборы Ксении Собчак стало известно в сентябре прошлого года. она пошла на них под лозунгом "Против всех". Перед этим Собчак встречалась с нынешним президентом Владимиром Путиным и обсуждала с ним свое выдвижение, но, по ее словам, не согласовывала этот шаг, а лишь уведомила о таких планах.

По словам Собчак, Путин был недоволен. При этом многие СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждали, что идея выдвинуть Собчак появилась в Кремле, чтобы отвлечь внимание от Навального и его "забастовки избирателей" и повысить явку за счет людей, которые не хотят поддерживать никого из кандидатов.