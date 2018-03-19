Республиканцы предостерегли Трампа от увольнения Мюллера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп обеспокоен тем, что расследованием его связей с Россией занимаются "закоренелые демократы"

Сенаторы-республиканцы выступили с предостережением в адрес президента США Дональда Трампа, который раскритиковал специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Мюллеру надо дать возможность делать свою работу без какого-либо вмешательства.

Грэм подчеркнул, что это мнение разделяют многие республиканцы и предостерег Трампа от попыток уволить спецпрокурора.

"Как я уже говорил ранее, если он [Трамп] попытается сделать это [уволить спецпрокурора], это будет началом конца его президентства, потому что мы обеспечиваем верховенство закона", - заявил сенатор.

Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк также выразил мнение, что последние заявления Трампа могут говорить о его намерениях уволить Мюллера.

"Я не знаю, что грозит Мюллеру, но похоже, все идет к этому [к увольнению], однако я надеюсь, что этого не произойдет. Мы в конгрессе не можем допустить этого", - сказал Флейк в эфире Си-эн-эн.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса, республиканца Пола Райана, заявила: "Как спикер всегда и говорил, у господина Мюллера и его команды должна быть возможность работать".

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал коллег-республиканцев согласиться с тем, что возможное увольнение Мюллера - это "красная линия для демократии, которую нельзя пересекать".

Специальный прокурор Мюллер, в прошлом возглавлявший ФБР, является республиканцем.

Ранее в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что расследование возможных связей его штаба с Россией является нечестным, поскольку им руководят "закоренелые демократы" и сторонники его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, нет никакого сговора!" - написал Трамп.

Всего за день до этого, в субботу, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже сказал, что говорил "сам за себя".

Ранее в своих твитах Трамп обрушился с критикой на бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба и бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп обвинил последнего во лжи конгрессу под присягой и назвал записи бесед с ним, предоставленные следствию Маккейбом и Коми, "фейковыми воспоминаниями".

Записи своей беседы с президентом бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб передал команде Мюллера ранее на этой неделе. Как пишет американская пресса, эти записи могут служить доказательством того, что президент пытался помешать правосудию.

Скоро карты будут раскрыты

Анализ корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Мюллера есть поклонники как среди республиканцев, так и среди демократов

На выходных, свободных от выполнения президентских обязанностей, Дональд Трамп усилил риторику против Мюллера.

Возможно, потому что президент чувствует себя приободренным заключениями республиканского комитета по разведке о том, что между штабом Трампа и Россией не было "сговора", и решением генпрокурора уволить бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Или, может быть, потому что Трамп ждет сообщений о том, что Мюллер изучает деловые отношения Trump Organization с Россией.

Какой бы ни была причина, президент провел выходные, говоря о "закоренелых демократах" в команде Мюллера и "лицемерном" бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми, а также празднуя бесцеремонное увольнение Маккейба.

Теперь стратегия президента обретает форму. Окрестить критиков и расследователей врагами и заговорщиками, а расследование - предвзятым и коррумпированным. Следующий шаг - заявить, что любые свидетельства нарушения закона, которые может обнаружить Мюллер, нечисты.

Это, конечно, не очень хорошая защита. Но в войне за общественное мнение - это та сторона, с которой можно копать.

Почему был уволен Маккейб?

Эндрю Маккейб был в центре внутреннего расследования ФБР и еще в январе ушел в отпуск, находясь на посту заместителя директора бюро.

Маккейб намеревался уйти на пенсию, получив федеральное пенсионное обеспечение. Однако в пятницу, за два дня до своего 50-летия, он был уволен.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что Маккейб нес ответственность за неоднократные утечки секретной информации в СМИ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белый дом ранее заявил, что решение об увольнении Маккейба (справа) возложено на Джеффа Сешнса

Трамп давно критиковал Маккейба, обвиняя его в связях с демократами и предвзятом отношении к себе.

В качестве примера политической ангажированности Маккейба Трамп приводил 675 тысяч долларов пожертвований, которые получила жена Маккейба, баллотировавшаяся от Демократической партии в сенат штата Вирджиния в 2015 году.

Средства были выделены Демократической партии Вирджинии и еще одной организации, близкой к Хиллари Клинтон.

В декабре Трамп писал в "Твиттере": "Замдиректора ФБР Эндрю Маккейб спит и видит, как уйдет на пенсию со всеми привилегиями. 90 дней осталось?!!!"

Трамп приветствовал решение Сешнса об увольнении Маккейба, назвав его "большой победой демократии".

Твит Трампа об этом вызвал гневный отклик со стороны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, заявившего, что из Маккейба сделали козла отпущения.

Что содержится в служебных записях?

Новость о том, что у Маккейба сохранились записи разговоров с Трампом и тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми, появилась в субботу.

Американские СМИ отмечали, что эти записи подтверждают версию событий, изложенную Коми относительно его увольнения в мае прошлого года.

Коми заявлял, что Трамп потребовал от него лояльности, а также прекращения расследования в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Коми также сохранил свои служебные записи, относящиеся к тому времени.

По поводу своего увольнения Маккейб выступил с заявлением, в котором категорически отверг, что сделал что-либо противозаконное.

"Со мной обращаются таким исключительным образом из-за той роли, которую я играл, из-за моих действий и из-за событий, которым я стал свидетелем после увольнения Джеймса Коми", - заявил он.

Маккейб в своем заявлении говорит, что расследование в его отношении было ускорено после того, как он дал понять, что поддерживает позицию Коми.

В минувшую субботу Коми, у которого вскоре должна выйти книга, сказал, что американцы довольно скоро смогут сами судить, "кто честен, а кто нет".