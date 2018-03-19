Навратилова: Би-би-си заплатила мне в 10 раз меньше, чем Макинрою

Многократная победительница турниров "Большого шлема" теннисистка Мартина Навратилова заявила, что Би-би-си заплатила ей за работу комментатором на Уимблдоне в 10 раз меньше, чем ее коллеге - американскому теннисисту Джону Макинрою.

В интервью Джейн Корбин в программе "Панорама" Навратилова сказала, что была шокирована, когда узнала, сколько за свою работу получил американец. Ранее Би-би-си опубликовала данные о доходах своих самых высокооплачиваемых сотрудников: Джон Макинрой, как следует из списка, получил от 150 тысяч до 199 тысяч фунтов (примерно 210 - 280 тысяч долларов).

"Очень сложно провести точное сравнение, потому что некоторые люди работают больше часов в день, или над большим количеством программ, чем другие, но в целом для меня это было шоком, потому что Макинрой получил как минимум 150 тысяч фунтов. А я за свою работу на Уимблдоне получила 15 тысяч фунтов", - заявила Навратилова.

"Если только Макинрой не делал еще много чего за пределами Уимблдона, то он получил как минимум в 10 раз больше денег [чем я] - за сравнительно схожую работу, насколько я знаю", - добавила она.

Руководство Би-би-си пояснило, что у Мартины Навратиловой и Джона Макинроя, работавших комментаторами, были разные контракты. Контракт Навратиловой предполагал меньше включений, чем было у Макинроя.

По данным программы "Панорама", в ходе проведения Уимблдона в 2017 году Макинрой появлялся в эфире в три раза чаще, чем Навратилова. Спортивная редакция Би-би-си выпустила заявление, в котором утверждается, что в оплате работы Мартины и Джона пол не играл никакой роли.

"Джон и Мартина выполняли разные задачи. И работа Джона отличалась по масштабу, объемам и времени. Согласно контракту Джона, во время турнира он должен был быть постоянно на связи", - говорится в заявлении Би-би-си.

Однако Навратилова считает, что тот объем работ, который выполнила она, не сильно отличался от работы, которую выполнял Макинрой.

"Несправедливость"

"Как вы знаете, для меня это подработка, это две недели моей жизни. Возможно, женщины, для которых это основная работа, не сталкиваются с проблемой такой большой разницы в зарплатах [по сравнению с мужчинами]. Но если посмотреть на то, в какую сумму выливается эта разница в долгосрочной перспективе - за всю жизнь - то это будет огромная сумма. Это очень несправедливо, поэтому меня это злит", - пояснила Навратилова.

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В январе глава китайского бюро Би-би-си Кэрри Грейси ушла в отставку, выступив против неравной оплаты труда по сравнению с коллегами-мужчинами. Позже она вернулась на прежнее место работы - в редакцию теленовостей - и заявила, что ждет равной с мужчинами оплаты.

В конце января звезды-ведущие Би-би-си согласились на урезание зарплаты после обвинений в адрес корпорации в неравных условиях оплаты труда для мужчин и женщин.

В июле 2017 года Би-би-си обнародовала зарплаты своих сотрудников, зарабатывающих более 150 тысяч фунтов (214 тысяч долларов) в год; две трети сотрудников в этом списке - мужчины.

Image caption Никки Кэмпбелл, Хью Эдвардс, Джереми Вайн и Джон Хамфрис (слева направо) подтвердили, что готовы на сокращение зарплаты

Самым высокооплачиваемым ведущим оказался Крис Эванс, ведущий утреннего шоу на Radio 2 - его годовой заработок за 2016-2017 финансовый год составил 2,2 - 2,25 млн фунтов стерлингов (3,1 - 3,2 млн долларов).

Женщиной-ведущей с самой высокой зарплатой стала Клаудия Уинклман, но ее заработок оказался гораздо меньше - между 450 и 500 тысячами фунтов (641 и 712 тысячами долларов).

Генеральный директор Би-би-си Тони Холл пообещал ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин к 2020 году, отмечая, что компания должна быть примером достижения справедливости в оплате и равном представлении обоих полов.