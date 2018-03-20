Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Си Цзиньпин рассказал в парламенте о своем видении будущего Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин произнес знаковую речь на закрытии ежегодной парламентской сессии, назвав Китай растущей глобальной державой.

По словам Си Цзиньпина, народ Китая верит в достижение единства, и любые попытки разделить страну обречены на провал.

Речь Си Цзиньпина была серьезным предостережением от сепаратистских поползновений - в первую очередь это предупреждение было адресовано Тайваню и Гонконгу.

Он также сказал, что Китай не может позволить себе расслабиться и быть довольным своим нынешним экономическим развитием.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что Китай должен оставаться активным участником глобальной торговли.

По его словам, Пекин намерен сделать экономику страны более открытой, когда и местные, и зарубежные компании смогут конкурировать на китайском рынке на справедливых условиях. Однако китайкие власти и в прошлом неоднократно выступали с подобными заявлениями.

Заявление премьера Китая контрастируют с протекционистской риторикой Трампа и угрозами ввести новые пошлины для ввозимых из Китая товаров.

"История накажет"

Си Цзиньпин занял пост председателя КНР в 2013 году и, как кажется, будет управлять страной еще неопределенно долгое время, после того как Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за отмену органичения на два президентских срока - из конституции страны была исключена фраза о том, что председатель и заместитель председателя КНР "могут занимать должность не более двух сроков подряд".

Это означает, что теперь Си Цзиньпин может оставаться на посту председателя КНР пожизненно.

Си Цзиньпин, кажется, стал самым могущественным лидером КНР со времен Мао Цзэдуна. Он успел упрочить свои позиции, назначив на ключевые государственные посты своих близких друзей и соратников.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Си Цзиньпин призвал парламентариев работать в интересах народа

Во время своего выступления в Доме народных собраний Си Цзиньпин рассказал о главных исторических достижениях Китая - в том числе об изобретении пороха и работах Конфуция.

Он изложил свое общее видение роли Китая, подчеркнув, что история доказала, что "только социализм может спасти Китай".

По его словам, народ Китая готов к кровавому бою со своими врагами.

Кто может бросить вызов Цзиньпину?

Стивен Макдонелл, Би-би-си, Пекин

Не столь важно, что именно Си Цзиньпин сказал в своей речи в парламенте, важнее сам факт этого выступления. Обычно в день закрытия ежегодной парламентской сессии главным событием была традиционная пресс-конференция "второго человека в государстве" - премьер-министра. Но теперь это не так: главным событием дня стала речь председателя страны Си Цзиньпина.

Тем, кто следит за событиями в Китае, такой уход в тень премьер-министра не покажется странным. Было очевидно, что могущественный Си Цзиньпин становится фактически "недосягаемой" фигурой.

Теперь больше нет никаких ограничений для переизбрания его на новый срок председателя КНР, его взгляд на государственное устройство прописан в конституции. Его главное оружие в борьбе со своими врагами - преследование за коррупцию - стало применяться гораздо шире. И теперь сложно предположить, кто еще может как-либо противостоять Си Цзиньпину.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая должна быть воссоединена с основной территорией - если потребуется, с применением силы

Говоря о главных глобальных целях Китая, Си Цзиньпин отметил, что его страна будет сильной, но не станет проявлять агрессию, и не будет осуществлять собственное развитие за счет остального мира.

Но он отметил, что для процветания страна должна быть единой. Он подчеркнул, что считает абсолютно невозможным "отделить хотя бы один дюйм от территории Китая".

"Все попытки и хитрости, направленные на то, чтобы разделить страну, обречены на провал и будут осуждены народом, и их инициаторы будут наказаны историей", - подчеркнул председатель КНР.

Эти слова - ясное предостережение для таких территорий, как Тайвань, который Пекин рассматривает как мятежный регион, который должен быть воссоединен с основной территорией - с применением силы, если потребуется.

Вопрос о статусе Тайваня остается потенциальным очагом напряженности. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп разозлил Китай подписанием нового закона, согласно которому Вашингтон направит своих официальных представителей в Тайвань для встречи с местным руководством. Также, как предполагается, представители Тайваня приедут с официальным визитом в Вашингтон.

Среди других серьезных изменений, произошедших за этот год - перестановка в кабинете министров и учреждение новых ведомств. Теперь в Китае есть министерство окружающей среды, министерство по делам ветеранов армии и министерство культуры.

Также были назначены новый глава Центробанка и главный экономический советник. Был принят закон об учреждении нового агентства по борьбе с коррупцией. За время проведения антикоррупционной кампании более миллиона чиновников получили дисциплинарные взыскания. Однако, как отмечают критики Си Цзиньпина, антикоррупционные меры, принимаемые правительством КНР, зачастую являются оружием в борьбе с политическими противниками руководства страны.