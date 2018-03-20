В Техасе после взрыва на складе ищут серийного подрывника

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Над расследованием работают 350 агентов ФБР

На складе фирмы грузоперевозок FedEx в Техасе сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Следствие связывает этот взрыв с четырьмя другими и считает их работой одного и того же человека.

Взрыв произошел около полуночи в городе Шерц, в ста километрах от столицы штата, Остина. Бомба сработала на сортировочном конвейере.

Посылка с бомбой была отправлена на частный адрес в Остине с другого частного адреса в том же городе. Адрес, на который был отправлен пакет, в полиции не называют.

Взрыв расследует ФБР. Как заявила представитель бюро Мишель Ли в беседе с Си-эн-эн, там считают, что взрыв может быть связан с четырьмя другими.

Почтовый террор

За последние две недели произошло уже четыре подобных случая - неизвестные отправляют бомбы в посылках на частные адреса. Жертвами взрывов стали двое жителей города, еще шестеро получили ранения.

Первая бомба взорвалась 2 марта. Жертвой взрыва стал 29-летний Энтони Стефан Хаус. Он погиб в своем доме.

Через десять дней произошло еще два взрыва. 17-летний Дрейлен Мэйсон принес бомбу в посылке к себе домой, где она и сработала. Мейсон погиб, его мать была тяжело ранена.

Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция и ФБР ищут подрывника, но подозреваемых пока нет

Последний взрыв отличался по стилю исполнения: сработало присоединенное к растяжке взрывное устройство, которое привели в действие двое проходивших рядом мужчин.

Полиция связывает все четыре случая, потому что взорвавшиеся бомбы имели схожую конструкцию. То, что взрыв в Шерце связывают с тем же делом, официально пока не подтверждалось.

Полиция пока не публиковала списка подозреваемых. Мэр города накануне призвал жителей быть крайне внимательными.

Полиция Остина предлагает 100 тыс. долларов за информацию о злоумышленнике, губернатор штата предлагает еще 15 тыс. Над делом работает 350 спецагентов ФБР.

Учитывая, что три из ранее взорвавшихся бомб были посланы по конкретным адресам, а их жертвами становились исключительно афроамериканцы и латиноамериканцы, полиция считает, что преступник может действовать из расистских побуждений.