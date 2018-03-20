Правообладатель иллюстрации Kevin Williams/ Geograph Image caption Аэропорт на острове Англси используется для тренировки пилотов Королевских ВВС

В Британии разбился военный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси.

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что это самолет "Хок", находящийся в ведомстве подразделения "Красные стрелы", и что на место происшествия во вторник около 13:30 по местному времени (16:30 по Москве) отправлена неотложная помощь.

Пилотажная группа "Красные стрелы" является авиационной группой высшего пилотажа ВВС Великобритании.

На базе британских ВВС на острове Англси проводятся учения и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью.

Image caption Для тренировочных полетов британские ВВС используют самолеты "Хок" T2, заменившие T1

В общей сложности там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских работников и военных, служащих по контракту.

Пресс-секретарь Королевских военно-воздушных сил сообщил, что ведомству известно об инциденте, произошедшем на базе.

"Мы проводим расследование, и какие-либо комментарии на данной стадии были бы неуместны", - добавил он.

По предварительным данным, самолет летел с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скэмптоне, графство Линкольншир.