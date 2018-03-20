Трамп поздравил Путина с победой на выборах

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. По его словам, он хотел бы встретиться с Путиным и обсудить ситуацию на Украине и в Сирии.

По данным Кремля, в ходе телефонного разговора в понедельник Трамп поздравил Путина, после чего два президента обсудили важность ограничения гонки вооружений, борьбу с международным терроризмом, а также перспективы экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Кремль также утверждает, что в ходе разговора обсуждалась возможная организация встречи президентов, а в целом диалог носил "носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

В разговоре с агентством Интерфакс пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в ходе разговора не поднималась тема отравления в Британии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, ответственность за которое Лондон возлагает на Москву.

В понедельник, 20 марта, победу Путина прокомментировал пресс-секретарь американского президента Хоган Гидли. Он сказал журналистам, что США "продолжат развивать отношения с Россией, но заставят ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам".

Тогда же Гидли добавил, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не планируется. Однако на следующий день американский президент все же поговорил с Путиным по телефону.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. На них победил действующий президент Владимир Путин, для которого новый президентский срок станет уже четвертым в общей сложности и вторым подряд. эксперты отмечали, что лидеры многих западных стран не спешили поздравлять его с победой.

При этом к вечеру 19 марта Трамп остался единственным из лидеров стран, входящих в пятерку наиболее развитых экономик мира, никак не прокомментировавшим победу Путина, не поздравившим его и не вышедшим с ним на связь.

Лидеры Китая, Японии и Германии российского президента поздравили, а президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил, чтобы обсудить проблемы в отношениях России и Франции. Кремль заявлял, что Макрон при этом поздравил Путина, однако в сообщении Елисейсского дворца поздравления не упоминались.