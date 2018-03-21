В Техасе прогремел шестой за три недели взрыв

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По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас. Это уже шестой за три недели взрыв в Техасе, в результате которых погибли два человека.

Полиция и ФБР считают инциденты связанными между собой, но пока не могут найти изготовителя самодельных взрывных устройств.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что взрывы в Техасе - дело рук "больных людей", и пообещал найти преступника.

"Эти взрывы в Остине ужасны, - сказал Трамп. - Это явно очень, очень больной человек - или, может, люди. Но мы доберемся до сути".

Новый инцидент произошел в магазине благотворительной организации Goodwill. Пострадавший - мужчина 30 с небольшим лет - доставлен в больницу с "потенциально серьезными, но не угрожающими жизни" ранениями.

Позже полиция Остина сообщила, что в магазине сработала не бомба, а "зажигательное устройство", и на данный момент пока нет оснований связывать этот инцидент с предыдущими взрывами.

Почтовый террор

Ранее во вторник взрывное устройство сработало на складе фирмы грузоперевозок FedEx в городе Шерц, в ста километрах от Остина, на сортировочном конвейере.

Посылка с бомбой была отправлена на частный адрес в Остине с другого частного адреса в том же городе. Адрес, на который был отправлен пакет, в полиции не называют.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Над расследованием работают 350 агентов ФБР

Этот случай стал очередным инцидентом с похожим сценарием: неизвестные отправляют бомбы в посылках на частные адреса. В результате двое жителей города погибли, еще шестеро получили ранения.

Первая бомба взорвалась 2 марта. Жертвой взрыва стал 29-летний Энтони Стефан Хаус. Он погиб в своем доме.

Через десять дней произошло еще два взрыва. 17-летний Дрейлен Мэйсон принес бомбу в посылке к себе домой, где она и сработала. Мэйсон погиб, его мать была тяжело ранена.

Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция и ФБР ищут подрывника, но подозреваемых пока нет

Последний взрыв отличался по стилю исполнения: сработало присоединенное к растяжке взрывное устройство, которое привели в действие двое проходивших рядом мужчин.

Полиция связывает эти случаи, потому что все взорвавшиеся бомбы имели схожую конструкцию. Полиция пока не публиковала списка подозреваемых. Мэр города накануне призвал жителей быть крайне внимательными.

Полиция Остина объявила награду в 100 тысяч долларов за информацию о злоумышленнике, губернатор штата предлагает еще 15 тысяч. Над делом работает 350 спецагентов ФБР.

Учитывая, что три из ранее взорвавшихся бомб были посланы по конкретным адресам, а их жертвами становились исключительно афроамериканцы и латиноамериканцы, полиция считает, что преступник может действовать из расистских побуждений.