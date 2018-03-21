СМИ: подозреваемый во взрывах в Техасе убит
- 21 марта 2018
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В ходе полицейской операции в США убит подозреваемый во взрывах в Техасе, об этом сообщают местные СМИ.
Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас. Это уже шестой за три недели взрыв в Техасе, в результате которых погибли два человека.
История обновляется.