"Новички, старички, дурачки": в МИД России прошла встреча по делу Скрипаля

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Послы и дипломаты порядка 150 иностранных государств в России пришли на встречу в российское министерство иностранных дел, куда их пригласили, чтобы объяснить ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Министерство заявило, что цель встречи - прояснить представителям других стран позицию Москвы по поводу ситуации с отравлением и последовавшей реакции Британии на это происшествие. Официально тема брифинга звучала так: "Разъяснение реальной ситуации в т.н. "деле Скрипалей".

Кто приехал на встречу

Посол Британии в Москве Лори Бристоу на встречу в МИД приезжать отказался. "Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - пояснил Интерфаксу причины такого решения неназванный представитель британского посольства в Москве. Под тем же предлогом на встречу в МИД не приехали послы Германии и США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решения послов Британии, США и Германии, заявила, что за несколько часов до начала брифинга на него аккредитовались представители более 140 стран.

"Некоторые, комментируя своё участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны", - заявила Захарова.

Помимо нее на встрече присутствовали , начальник войск радиационной и химической защиты генерал Игорь Кириллов из минобороны и генерал-полковник Виктор Холстов, отвечавший ранее в минпромторге за выполнение обязательств России в области разоружения.

Что заявил российский МИД

Российский МИД подготовил "памятную записку" - официальную позицию Москвы, которую раздали всем дипломатам-участникам брифинга. "Надеюсь, вы передадите ее в свои столицы", - сказал Ермаков, добавив, что текст документа носит "подсушенный технико-юридический характер". Записка не была обнародована.

Далее Владимир Ермаков в пространной речи рассказал об отношении России к случившемуся в Солсбери и о ее главных претензиях к британским властям. Ермаков сопровождал свое выступление эмоциональными ремарками и метафорами.

Каков краткий список претензий

Лондон не представил никаких доказательств, не предоставил консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля.

Россия запросила доступ к данным, получаемым в результате расследования, но в этом ей было отказано.

Ни одна из версий произошедшего, представленных руководством Британии, не выдерживает никакой критики.

Реальные улики могли исчезнуть, "как часто бывало в Великобритании".

Лондон отказался сотрудничать с Россией в рамках обращения в комиссию ООН по запрещению химического оружия.

Обвинения в отношении России основываются на "голословных обвинения" Вила Мирзаянова, который в своей монографии раскрыл формулу отравляющего вещества.

В России считают публикацию Мирзаянова пособничеством терроризму.

Россия не может нести ответственность за действия или бездействие британских властей на своей территории.

Что конкретно сказал Ермаков

"Британские власти либо неспособны обеспечить защиту от подобного, назовем это, теракта. Либо они прямо или косвенно, я никого не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку".

"Нападение на Скрипалей - скорее всего грубо сфальсифицированная противоправная авантюра. Остается только раскрыть, кто стоял и какие цели преследовал. Ясно только одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной причине - для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам невыгодна".

"Мы их [обвинений в адрес России] столько слышали, что уже совершенно не волнует, нам не на что отвечать".

"Видим, что британские власти начинают нервничать. И это понятно. Время идет, а они загнали себя в тупик. И им придется ответить".

"Мы тут сели в лужу, но это вы во всем виноваты и давайте отвечайте. Такая логика подошла бы для очередного британского или голливудского сериала. Но в реальной жизни и тем более в отношениях с Россией не сработает".

"Неужели это какой-то гипноз показанного в Британии телесериала Майкла Бассета Strike Back и уже тогда задействованного в фильме какого-то "новичка" (так в Британии называют вещество, которое могло быть использовано для отравления Скрипаля, и оно действительно фигурировало в шестом сезоне сериала Strike Back, вышедшем осенью 2017 года).

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"Если пофантазировать, то все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секрет - ближайший партнер Британии остается единственным государством, сохраняющим арсенал химоружия".

"А мы слышим, что это Россия напала на своих граждан в Великобритании. И уж точно мы ничего предоставлять Великобритании не должны. Давайте совместно расследовать в открытом формате, а не предоставлять реляции про каких-то новичков, старичков, дурачков. Просто смешно. Неужели вам не стыдно говорить все это в присутствии послов 150 стран? Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии, от островного мышления. Я не хочу вас никак обидеть".

Как отреагировала Британия

На брифинге представитель посольства Великобритании выступила с официальной позицией Лондона, повторив слово в слово ранее озвученные руководством Великобритании обвинения в адрес Москвы. Свою солидарность с позицией Британии высказали представители посольства США, Франции, Швеции, Германии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в 4 марта в городе Солсбери. Они находятся в реанимации. Власти Великобритании обвинили Россию в организации покушения на бывшего сотрудника ГРУ. Власти России отрицают свою причастность к этому происшествию. По версии Лондона, Скрипаль и его дочь были отправлены нервно-паралитическим средством "Новичок", которое разрабатывалось в России в советские годы.

"Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - прокомментировала произошедшее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она также распорядилась выслать из Британии 23 российских дипломатов, приостановить контакты с российскими властями и пригрозила арестовать государственные активы России в Британии. Такие меры британский премьер ввела после того, как Россия не ответила в устраивавший Лондон срок на вопрос, как отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", - заявил президент России Путин, комментируя с обвинения в адрес Москвы. Он добавил, что Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипаля.

Кто такой Скрипаль

Сергей Скрипаль работал в ГРУ до 1999 года, покинул службу в звании полковника. В разведывательном управлении отвечал за подбор кадров. После этого Скрипаль работал в управлении делами МИД.

По версии российских спецслужб, в 1995 году, во время службы, Скрипаль был завербован британской разведкой. "Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе", - рассказывали осведомленные источники Би-би-си.

В 2004 году Скрипаль был арестован по обвинению в госизмене. Через два года его приговорили к 13 годам заключения и лишили всех званий.

Полностью срок Скрипаль не отбыл. В 2010 году его и еще нескольких осужденных за госизмену россиян обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. После этого бывший разведчик поселился в Великобритании.

По словам источников Би-би-си, близких к спецслужбам Великобритании, Скрипаль иногда приходил в разведывательную службу МИ-6 и военные академии, где читал лекции о ГРУ.