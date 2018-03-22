Мать полковника Захарченко вела учет его миллиардов. А чем занимался его отец?

Правообладатель иллюстрации Grigoryev Maxim/TASS Image caption Захарченко-старший заявляет, что заработал сотни миллионов рублей еще в 1980-ых годах

Басманный суд Москвы перевел из-под стражи под домашний арест Виктора Захарченко - отца арестованного в 2016 году "самого богатого полицейского" Дмитрия Захарченко. Официально дело отца и сына не связано, однако СМИ говорят об обратном.

На заседании суда следователь по делу Захарченко-старшего пояснил, что и дальше содержать обвиняемого в СИЗО, где он провел уже год, нет необходимости, так как в данный момент он уже знакомится с материаами уголовного дела и изучил 13 томов из 26.

В связи с этим следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения Захарченко на более мягкую. На вопрос судьи, тяжело ли ему под стражей, обвиняемый ответил, что устал. Он заявил, что согласен с ходатайством следователей и не подведет их.

В итоге суд согласился отпустить Захарченко-старшего под домашний арест в квартире, где он живет с женой и падчерицей. Ему разрешили две прогулки в день с 8 утра до 9 утра и с 16 до 17 часов. При этом обвиняемому нельзя будет пользоваться средствами связи и интернетом.

Так как ранее Захарченко был арестован до 30 марта, то и под домашний арест его отправили до этой же даты. Ходатайство о продлении домашнего ареста следствию придется подавать отдельно.

Прокуратура ранее заявила, что мать полковника Дмитрия Захарченко вела учет миллиардов, найденных в квартире его сестры. А чем занимался его отец?

В чем его обвиняют?

Виктора Захарченко обвиняют в пособничестве в растрате почти 5 млн рублей: следствие считает, что его фиктивно устроили на работу в банк, принадлежащий департаменту городского имущества Москвы. Ущерб отец "самого богатого полицейского" возместил.

Кроме Захарченко-старшего по делу о растрате в особо крупном размере проходит Владимир Корьевкин, бывший предправления банка, который и назначил его своим советником с окладом в 150 тысяч рублей. Его также отпустили из-под стражи под домашний арест.

Максимальное наказание по статье, вменяемой Захарченко-старшему и Корьевкину - 10 лет заключения. Они провели в СИЗО уже почти год: Захарченко арестовали 31 марта, а Корьевкина - 26 апреля 2017 года.

Когда и как его задержали?

Дело в отношении отца Дмитрия Захарченко возбудили через полгода после ареста самого полицейского. У Захарченко-младшего изъяли в доход государства рекордную сумму: 9 млрд рублей. У его отца арестовали недвижимость на сумму 260 млн рублей и 1,1 млн рублей на счетах.

Кроме денег у отца Захарченко нашли две квартиры на Пречистенской набережной и Якиманке стоимостью более 200 млн каждая. По его словам, деньги на них он заработал еще в 1980-х годах, перепродав три автомобиля. Затем, по его словам, он скупал "за бутылку водки" ваучеры у населения и менял их на акции "Газпрома". Подробнее говорить о своей предпринимательской деятельности Виктор Захарченко не стал.

На одном из заседаний он заявил, что миллион на его счету - пенсионные накопления. "Считаете нужным, забирайте и их, если надо, я буду баланду хлебать. Мы с сыном сильные люди", - передает слова Захарченко "Коммерсант".

Связаны ли дела Дмитрия и Виктора Захарченко?

О прямой связи дела отца с делом сына речи не идет, однако следствие считает, что в 2014 году Корьевкин мог взять Захарченко-старшего к себе на работу, выплачивая таким образом завуалированную взятку его сыну. Такой вывод следователи сделали, потому что Виктор Захарченко до назначения 30 лет проработал в школе и не имел ни соответствующего образования, ни опыта работы в банковском деле.

Работником банка он числился около двух лет, и оставался на своей должности даже после того, как Корьевкин перешел на работу в ББР-банк, а новым предправления стал Сергей Гриб (сейчас заочно арестован и находится в розыске). Корьевкин обвиняется в растрате 1,5 млн рублей.

Как писал "Коммерсант", Виктор и Дмитрий Захарченко были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам и руководителям банков минимизировать потери перед отзывом лицензии: выводить средства за границу и обналичивать их.

Преследование Захарченко-старшего могли начать после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около 300 млн евро из России, писало издание.

В декабре 2017 года Захарченко-младший во время суда по обвинению в коррупции заявил, что сотрудники ФСБ угрожали ему "взять в заложники отца и сфабриковать дело", если он "не оговорит себя по уголовным делам".

Чем известен Захарченко-младший?

Устройство отца на работу, по мнению следователей - одна из множества коррупционных схем, которые использовал Захарченко-младший.

Как говорила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он сам планировал и разрабатывал схемы вымогательства взяток, причем он никогда не повторялся.

Судя по ее словам, Захарченко был "решальщиком". "Полковник Захарченко был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Сначала он узнавал всю информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать компании-жертве проблему. А затем, создав проблему, тактично помогал эти проблемы решать", - говорила она.

Как говорил в интервью "Российской газете" глава СКР Александр Бастрыкин, Захарченко никогда не требовал взятки напрямую, а действовал "завуалировано и изощренно". По словам Бастрыкина, полковник создавал для предпринимателей "невыносимые условия", чтобы они "вынуждены были давать взятки".

Полковник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко руководил управлением "Т", которое занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере.

Он был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки 7 млн рублей. Затем в квартире, принадлежащей его матери, нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток. Эту сумму (около 8 млрд в рублях), а также 13 квартир и 14 машино-мест в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля изъяли в доход государства.

Захарченко своей вины не признает. Иск генпрокуратуры о конфискации имущества он назвал "вероломным нарушением закона" и "беспределом".

По его словам, у обвинения нет доказательств того, что он имеет отношение к приобретению, регистрации или оформлению имущества и денег, которые генпрокуратура хочет конфисковать.