"Мы хотим дышать": что происходит в Волоколамске после отравления детей

Правообладатель иллюстрации Pochuev Mikhail/TASS Image caption Жители Волоколамска уже год жалуются на головные боли и тошноту из-за выбросов газа

В подмосковном Волоколамске госпитализированы десятки детей с жалобами на тошноту и головокружение из-за выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово". Жители города собрались у больницы, устроили потасовку с главой района Евгением Гавриловым, освистали губернатора и заблокировали въезд на свалку.

"В городе произошел сильный выброс, предположительно сероводорода, - сообщила ТАСС замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова. - Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово".

"Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали "скорую", - добавила она. По данным центральной районной больницы, всего за помощью из-за выбросов свалочного газа обратились 69 человек.

"Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен", - подтвердил РИА Новости представитель администрации района. Из-за этого более 200 человек собрались у больницы и потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации в школах и детских садах, а также закрыть свалку.

Кто приехал к протестующим и чем это закончилось

К протестующим приехал глава Московской области Андрей Воробьев. Как пишут "Ведомости", "его сразу же окружила толпа людей", при этом они "кричали, требовали закрыть свалку и требовали его оставить свой пост", а также требовали уволить главу района.

Воробьев стоял перед телекамерами и разговаривал с журналистами. Внимание пользователей соцсетей в этот момент привлекла маленькая девочка, стоявшая рядом с губернатором и своими жестами дававшая понять, что он ей не очень нравится.

После разговора с журналистами и обещания вывезти детей из города губернатор, не поговорив с митингующими, пошел к машине. За это в него начали кидать снежками.

К протестующим приехал и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, которого они тоже требовали отправить в отставку. Митингующие начали с ним разговор, некоторые стали оскорблять его, он получил удар по голове и зашел в больницу.

Правообладатель иллюстрации Pochuev Mikhail/TASS Image caption Андрей Воробьев не стал общаться с жителями; они закидали его снежками

В больницу Волоколамска также приехала Ксения Собчак. "Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли", - заявила она. Собчак рассказала, что звонила Воробьеву, сначала он не ответил, но затем перезвонил и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в "Ядрово".

"Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми", - говорила Собчак.

Что еще предприняли жители

После того как чиновники уехали, часть жителей разошлась, однако на этом все не закончилось.

Как следует из прямого эфира "Коммерсанта" в "Фейсбуке", около сотни митингующих заблокировали въезд мусоровоза на полигон. Около 10-20 полицейских пытались их удержать. "Мы не против вас, мы хотим дышать!", "Вы же тоже здесь живете!" - выкрикивали протестующие полицейским, пытавшимся их усмирить.

Жители города подали к ООО "Ядрово" иск с требованием закрыть полигон отходов. Об этом агентству Интерфакс сообщили в Волоколамском горсуде Московской области. Исковое заявление поступило в суд 16 марта, дата его рассмотрения пока не назначена.

Тем временем Генпрокуратура поручила прокурору Подмосковья Алексею Захарову проверить сообщения об отравлениях выбросами свалочного газа граждан в Волоколамске. Он должен будет проверить наличие или отсутствие признаков состава преступления по уголовной статье "загрязнение атмосферы".

Что обещали власти

Полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

Широкое внимание к себе мусорный полигон "Ядрово" привлек в начале марта, когда в Волоколамске прошли митинги с требованием закрыть свалку. В них принимали участие по несколько тысяч человек. Тогда же митинги состоялись в шести других городах Подмосковья.

Участники митингов требовали, чтобы власти перестали свозить на полигон в "Ядрово" мусор из других районов области. Тогда же в министерстве экологии Московской области сообщили, что губернатор Андрей Воробьев поручил "решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня".