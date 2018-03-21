ФРС повысила ставку. Как это отразится на российской экономике и рубле?

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Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы в США в первый раз с начала года поднял ключевуе ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5-1,75%. Это первое заседание комитета после того, как новый глава ФРС Джером Пауэлл вступил в свою должность в начале февраля.

В заявлении Комитета говорится о том, что рынок труда США укрепился, а активность в американской экономике растет умеренными темпами. В ФРС также ожидают небольшого роста инфляции в ближайшие месяцы.

Повышение ставок приведет к росту курса доллара, говорится в отчете Сбербанка КИБ. Для валют развивающихся стран, к которым относится и Россия, это будет негативно.

Эксперты и экономисты ожидали подобного повышения ставки от ФРС. Тем не менее рынки в ожидании решения американского центробанка вели себя нестабильно: российские рынки показали небольшой рост на фоне подрожавшей нефти, а европейские и часть азиатских снизились.

Первая реакция рынков на решение регулятора была положительной: индекс S&P 500 вырос почти на 0,5%, а индекс Dow Jones - почти на 0,9%.

Инвесторы нервничали из-за прогноза, который ФРС даст относительно динамики экономики и ставок в этом году.

Каждый член комитета дает свой прогноз относительно ставок в будущем. На этой основе строится прогноз по тому, как ФРС будет повышать ставки. Американский регулятор в декабре ожидал, что ставки в 2018 году будут повышены всего три раза - до 2-2,25%. Мартовский прогноз менее определенный: одинаковое количество членов комитета ожидают в этом году повышения ставки до диапазона 2-2,25% и до диапазона 2,25-2,5%.

При этом ФРС улучшила свой экономической прогноз. Теперь американский центробанк ждет в этом году роста ВВП на 2,7% против 2,5% в декабре. Прогноз на 2019 год также был повышен с 2,1% до 2,4%.

Инвесторы также будут следить за речью Пауэлла. Это первая его речь в качестве главы ФРС по итогам решения о ставке. Речь начнется в 21:30 по московскому времени. В этой речи Пауэлл может дать сигналы относительно ужесточения политики ФРС в будущем.

Если тон заявления Пауэлла будет более оптимистичным, то это также может свидетельствовать о том, что регулятор будет быстрее повышать ставки в будущем, говорится в отчете Сбербанка КИБ.

Намек на четыре повышения ставки в том году вызовет негативную реакцию рынка, пишет главный экономист "ЛокоИнвест" Кирилл Тремасов в своем ежедневном отчете. В этом случае усилится давление на рынки развивающихся стран. В своем телеграмм-канале он пишет, что в этом случае на рынках может начаться "буря".

Что будет с российскими рынками и рублем?

Если риторика американского регулятора будет более жесткой, чем ожидают рынки, то рубль может несколько ослабнуть, допускает главный экономист "Ренессанса Капитала" Олег Кузьмин. В банке Nordea также ожидают укрепления доллара к рублю после заседания ФРС.

Рубль сильнее всего реагирует на цены на нефть, а неожиданное повышение ставки ФРС обычно сопровождается их снижением, напоминает профессор экономики Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. В среднем при более высоких ставках ФРС нефть обычно стоит меньше, полагает он.

В 2017 году рубль укреплялся во многом благодаря операциям carry trade - инвесторы зарабатывают на разницу процентных ставок в разных странах. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах объяснял, что из-за того, что ФРС США повышает ставки, а российский Центробанк их снижает, разница между ставками в двух странах снижается, а значит падает и привлекательность carry trade.

Однако пока российские бумаги еще не потеряли свою привлекательность, полагают экономисты. "Реальная ставка", то есть ставка с учетом уровня инфляции, находится на уровне 5%, а это один из рекордных показателей в мире, поясняет Шибанов. "С учётом "бюджетного правила" минфина, которое почти гарантирует относительно стабильный курс, вложения в российские бумаги пока заметно привлекательнее, чем на других развивающихся рынках", - объясняет он.

Кузьмин полагает, что снижение реальных ставок приведет к тому, что приток инвесторов в российские облигации может сократиться или замедлиться, но продавать они их не начнут. Для рубля, скорее всего, это будет нейтрально, полагает он. Кузьмин прогнозирует, что при средних ценах на нефть в 55 долларов за баррель доллар в этом году будет стоить около 59 рублей, а если цены на нефть останутся на текущем уровне - 57-58 рублей.

По словам Шибанова, политика ФРС будет в большей степени влиять на российские рынки в 2019 году.

Как ФРС повлияет на ЦБ?

В пятницу пройдет заседание Центрального банка России. ЦБ сейчас проводит курс на снижение ставок. На фоне ужесточения ставок со стороны ФРС ЦБ, возможно, самому придется замедлить процесс снижения ставок, полагает Кузьмин.

С другой стороны, Россия в этом смысле находится в лучшем положении, чем другие страны. Некоторым центробанкам придется поднимать ставки вслед за ФРС, полагает экономист.

На решение ЦБ может повлиять и то, что рубль находился под давлением в ожидании заявления ФРС, пишет в своем отчете главный экономитс "Альфа-банка" Наталия Орлова. Возможно, этот фактор, а также неожиданно сильный рост зарплат в начале года может заставить российский центробанк в пятницу взять паузу.