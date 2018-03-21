Звезда "Реала" и "Ливерпуля" Хаби Алонсо обвинен в неуплате налогов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обвинение утверждает, что Хаби Алонсо уклонялся от налогов в 2010 году, когда он играл за "Реал"

Хаби Алонсо, бывшей звезде "Ливерпуля" и мадридского "Реала", грозят пять лет лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов.

Испанская прокуратура заявляет, что он должен казне почти два миллиона евро из-за незадекларированных доходов подставной компании по управлению правами на рекласное использование его имени.

Согласно обвинению, речь идет о невыплаченных налогах за период между 2010 и 2012 годами, когда Алонсо играл за мадридский "Реал".

Хаби Алонсо отвергает все обвинения в свой адрес.

Прокуратура требует также наказать финансового советника футболиста Ивана Салдуа, а также менеджера португальской компании, чьими услугами воспользовался Хаби Алонсо для того, чтобы якобы избежать выплаты налогов.

Обвинение также требует оштрафовать футболиста на 4 миллиона евро, плюс 2 миллиона недоплаченных налогов.

Суд в Мадриде вновь открыл дело против Алонсо в 2017 году, так как, как было сказано, обвинения против него во многом подтверждены.

Перешедший в 2009 году из "Ливерпуля" в "Реал" Алонсо - не первый футболист, которого власти Испании преследуют за уклонение от налогов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Испании обвиняют несколько ведущих футболистов в уклонении от налогов, в том числе и Лионеля Месси

В феврале нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, чтобы не быть привлеченным к суду, согласился на 16-месячный условный срок за уклонение от налогов.

В уклонении от налогов обвиняются или обвинялись и другие футболисты в Испании:

Защитник "Реала" Марсело обвиняется в налоговых махинациях в 2013 году на сумму в 490 тысяч евро

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу заключения условно

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано признался в уклонении от налогов и был приговорен к году заключения условно

Бывший президент "Барселоны" Сандро Розель был арестован в мае 2017 года в рамках расследования обвинений в отмывании денег

Звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отрицает обвинения в том, что уклонился от выплаты налогов на сумму в несколько миллионов евро