Надежда Савченко задержана в Киеве и доставлена в СБУ

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Надежда Савченко принесла на заседание комитета Рады два граната

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко задержана в центре Киева спустя несколько минут после того, как парламент принял решение о лишении ее депутатской неприкосновенности и дал согласие на ее арест.

"Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ по Киеву и Киевской области для оформления протокола о задержании и применения к вам мероприятий, предусмотренных законами Украины", - предложил следователь Савченко, вручая ей памятку подозреваемого лица. После этого группа правоохранителей отвела ее в здание СБУ. На вопросы журналистов Савченко отвечать отказалась.

Решение об избрании ей меры пресечения должен принять суд. Как ожидается, он состоится в течение трех дней.

Савченко обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что она собиралась устроить госпереворот и захватить власть в стране, готовила покушение на жизнь президента, депутатов и членов правительства, планировала теракт в стенах Верховной рады.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации - таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

За решение об аресте Савченко проголосовали 268 депутатов, против - 10, шестеро воздержались. Еще 55 парламентариев не участвовали в голосовании.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

В четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Савченко называет обвинения против нее инсинуациями и политическими провокациями

"Я надеюсь, что в этот раз власть дойдет до того момента, что поймет возможность и невозможность... и попытается сама или пойти на диалог с народом, или спокойно самоотстраниться, без силового принуждения", - сказала депутат на заседании регламентного комитета парламента.

"Путч - это наиболее гуманная тактика смены власти. Военные не убивают, они просто берут в осаду и добиваются от власти принятия решений для народа или самоотстранения", - сказала Савченко.

Теракт и переворот

Согласно официальной версии, изложенной представителями власти, Савченко замышляла устроить кровавый теракт прямо в стенах украинского парламента.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и "должностных лиц", минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил депутатам Юрий Луценко.

15 марта СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.

В частности, интернет-издание LB.ua со ссылкой на нескольких депутатов от фракции "Народный фронт" сообщило, что Савченко заходила в зал с оружием, поэтому ее вывели из зала.

Дело Савченко уже сейчас связывают с задержанием Владимира Рубана. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" на прошлой неделе задержали на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия, которое, по словам силовиков, планировали использовать для проведения масштабного теракта в центре Киева.

Согласно тексту заявления Службы безопасности Украины, опубликованного интернет-изданием "Страна", Рубан планировал во время пребывания Петра Порошенко на заседании Верховной рады обстрелять из минометов здания парламента, президентской администрации, а также жилые дома в центре Киева.

Кроме того, как утверждается в документе, Рубан планировал в ночное время захватить здание Верховной рады и одновременно напасть на места жительства Петра Порошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Арсена Авакова "и других с целью их убийства".

В четверг также стало известно, что Савченко и Рубан якобы собирались обстрелять кортеж Порошенко из произведенной в ДНР винтовки "Топаз". Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета Верховной Рады.

"2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и производится исключительно в ДНР", - сказал Луценко.

Рубан обвинения в свой адрес отвергает, а Савченко заявила, что собирается взять его на поруки.

Гранаты и секс

В четверг утром состоялось заседание регламентного комитета Рады по делу Надежды Савченко, на которое она принесла два плода гранатов и выложила их прямо на стол.

Она заявила комитету, что всё, в чем ее обвиняет следствие - инсинуации и политические провокации, и никаких планов убивать кого-либо у неё не было.

По ее словам, в ДНР она ездила, чтобы передать помощь украинским военнопленным, а оружие вывозила, чтобы от него не пострадали украинские военные.

Все планы нападений - выдумки и вымышленные схемы, которые никто не планировал воплощать в жизнь, говорит Савченко. По ее словам, обстреливать из минометов купол парламента (ее обвиняют в подготовке и такой акции) нет смысла - он слишком крепкий.

"Я могу сыграть в театре, но это не значит, что это можно реализовать. У каждого украинца есть мечта, чтобы Верховная рада взорвалась", - заявила Савченко.

Она также рассказала, что когда начинала службу в армии, до нее якобы домогался начальник штаба части, ныне Герой Украины. Чтобы избавиться от домогательств, она написала на себя анонимку, что сотрудничает с СБУ, поведала Савченко.

На слушаниях в комитете всплыла еще одна сексуальная тема: Савченко рассказала, что по возвращении из России некие агенты правительства пытались ее вербовать через секс.

"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства тащат тебя в постель. Не получается тебя - тащат твою сестру. Не получается сестру - тащат твою помощницу".

Однако все попытки склонить ее к сексу оказались тщетны по физиологическим причинам, рассказала Савченко. "Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - заключила она.

В конце заседания Савченко вступила в перепалку с генпрокурором Юрием Луценко. В пылу дискуссии генпрокурор напомнил о том, как в 1934 году немецкие нацисты напали на руководителей Австрии, а Савченко заявила, что Луценко во время протестов 2014 будто бы пил алкоголь и воровал деньги, а потом призвал к силовому свержению Виктора Януковича.

"Я Вас не перебивал. Жуйте гранаты. Вспомните Крым - с чего он начался?" - ответил Луценко.

В итоге ни один из депутатов комитета не встал на защиту Савченко. Комитет единогласно счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.