Госдума в ответ на бойкот ввела список нежелательных журналистов

Правообладатель иллюстрации Marat Abulkhatin/TASS Image caption Спикер Володин посоветовал журналисткам сменить профессию, если они боятся домогательств

На входе в Госдуму появились списки журналистов, которых нельзя пускать в здание нижней палаты парламента. В него вошли журналисты изданий, которые накануне объявили о бойкоте Думы после решения комиссии по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого.

О появлении списка парламентские журналисты узнали в четверг утром, когда пришли в Госдуму. Телеканал "Дождь" со ссылкой на трех думских корреспондентов сообщил, что сотрудники ФСО пропустили одного из журналистов на КПП в центральном входе в Госдуму после проверки его аккредитационного удостоверения и паспорта и сверки документов с неким дополнительным списком.

Корреспондент Би-би-си обнаружила на обеих КПП, через которые должны проходить журналисты и другие посетители, списки нежелательных корреспондентов. При входе в старое здание Госдумы (Охотный ряд, д.1) она увидела список с надписью "Не пускать", сделанной синей ручкой и выделенной оранжевым маркером.

В списке, состоящем из нескольких страниц, значатся в частности фамилии корреспондентов и технических сотрудников РБК. Сотрудник ФСО, дежуривший на входе, отказался уточнять, что это за документ.

Другой сотрудник ФСО подтвердил корреспонденту, что с этого дня действует ряд ограничений для работы СМИ и что теперь существует список журналистов, которых не будут пускать в парламент. Причины появления такого списка он уточнить не смог.

В пресс-службе Госдумы в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, почему в парламенте появился такой список, сослались на правила аккредитации журналистов при Госдуме. Согласно им, управление Госдумы по СМИ аннулирует аккредитацию журналистов и технических специалистов редакций СМИ, если сама редакция решила отозвать своих сотрудников.

Цеховая солидарность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Госдума лишила журналистов изданий, заявивших о бойкоте парламента, права прохода в Госдуму.

"Это заявление официальное, носит публичный характер, соответственно, следствие этого заявления, конечно, лишение прохода постоянного, который был на основе аккредитации", - сказал Володин журналистам в четверг.

Володин имеет в виду официальное заявление медиахолдинга РБК об отзыве своих журналистов, освещающих работу Госдумы.

"Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны Леонида Слуцкого", - сообщила накануне соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

Ранее Володин, поздравляя думских корреспонденток с 8 марта, посоветовал сменить профессию тем из них, кто считает, что в Госдуме работать опасно.

РБК стал первым изданием, которое заявило о бойкоте Госдумы. После этого к протесту против Госдумы присоединились издательский дом "Коммерсант", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Ведомости", телеканал RTVI, радиостанция "Говорит Москва", издания "Лента.ру", Znak.com, Право.ру, Republic.

Некоторые СМИ полностью бойкотируют работу Госдумы и отозвали своих журналистов, другие решили не писать лично о Слуцком ничего, кроме того что связано с обвинениями в домогательствах.

Причиной бойкота стало решение думской комиссии по этике. В среду в закрытом режиме она изучила обвинения в домогательствах со стороны депутата Слуцкого.

Фарида Рустамова и Дарья Жук, журналистки Русской службы Би-би-си и телеканала "Дождь", пожаловавшиеся в комиссию на непристойное поведение депутата, также присутствовали на заседании. Комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого.