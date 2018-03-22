Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера

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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост. Его место уже 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Об этом Дональд Трамп сперва сообщил в своем "Твиттере", а затем официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

"Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом"

Согласно официальной версии Белого дома, "Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям".

По договоренности с президентом США генерал Макмастер останется на своем посту до середины апреля, а затем передаст дела.

Как рассказал сам Макмастер, он попросил президента США разрешить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. Он отметил, что самой большой честью за все годы его картеры была возможность служить американскому народу "плечом к плечу с невероятными военными и гражданскими согражданами".

Генерал также поблагодарил президента за честь быть его советником по национальной безопасности.

Трамп в своем заявлении ответно поблагодарил Макмастера и отметил, что тот внес значительный вклад в стратегию американской национально безопасности, "оживил взаимоотношения и связи на Ближнем Востоке, разбил ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России - Русская служба Би-би-си), добился переговоров с Северной Кореей и укрепил благосостояние нации".

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер стал вторым советником по национальной безопасности в нынешнем Белом доме, сменив на этой должности отставного генерала Майка Флинна 20 февраля 2017 года.

В 2014 году журналу Time назвал Макмастера одним из 100 самых авторитетных людей планеты, генерал также входил в список самых авторитетных действующих офицеров США.

Он известен как противник сокращения оборонных расходов, хорошо знаком с российской проблематикой и неоднократно говорил о том, что политика Москвы направлена на разрушение существующего в Европе порядка, установившегося после холодной войны.

Его преемник Джон Болтон - в прошлом постоянный представитель США в ООН в 2005-2006 годах (в администрации Джорджа Буша-младшего). До этого, в 2001-2005 годах, Болтон был заместителем госсекретаря США по вопросам контроля вооружений и международной безопасности.