Блумберг: в США расследуют деятельность компании Kalashnikov USA

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Как сообщило в четверг агентство Блумберг, федеральная прокуратура Южного округа Флориды открыла уголовное следствие по делу флоридской фабрики, изготовляющей самозарядные охотничьи ружья под легендарной маркой Калашников. Агентство подчеркивает в духе времени, что фабрикой Kalashnikov USA руководят люди, "связанные с ближайшими союзниками российского президента Владимира Путина".

По данным агентства, прокуратура, находящаяся в Майами, заручилась повесткой большого жюри присяжных. Повестка требует, чтобы флоридский город Помпано-Бич представил копии заявлений на налоговые льготы, которые подала в 2015 году расположенная там фабрика Kalashnikov USA.

Фабрика принадлежит израильской корпорации RWC Group LLC. И прокуратура, и корпорация отказались подтвердить или опровергнуть данные о ведущемся расследовании, хотя один из руководителей корпорации заявил Блумбергу, что она не сделала ничего противозаконного.

"Мы ведем себя весьма, весьма осторожно, - сказал агентству Михаил Тиратурян, который числится старшим вице-президентом Kalshnikov USA и менеджером в RWC. - Мы все делаем по правилам".

В 2012 году RWC сделалась эксклюзивным дистрибутором полуавтоматического варианта АК-47 в США. Его российский изготовитель планировал продавать в Америке 200 тысяч "Калашниковых" в год. Но два года спустя Вашингтон наложил на концерн "Калашников" и других российских оружейников санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой сепаратистов на Украине.

RWC заявляет, что порвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и неукоснительно соблюдает санкционный режим.

Однако Блумберг сообщил недавно, что какие-то связи с Россией у корпорации якобы сохранились.

В августе 2015 года Kalashnikov USA попросила, чтобы власти Помпано-Бич предоставили ей налоговые льготы на сумму 162 тысячи долларов. В заявлении говорилось, что фабрика будет собирать ружья из деталей, импортированных из России.

Однако санкции запрещают вступать с концерном в какие-либо коммерческие отношения.

Налоговые льготы

Концерн, со своей стороны, не раз заявлял, что не нарушает санкций и не экспортирует детали оружия, пишет корреспондент Блумберга Майкл Смит. Если флоридская фабрика вела какие-то дела с российскими оружейниками, то она, видимо, нарушала санкции, сказал Блумбергу бывший сотрудник госдепа Дэниэл Фрид, эти санкции составлявший.

В октябре 2015 года власти Помпано-Бич согласились предоставить запрошенные льготы, но RWC так их не получила, потому что не выполнила обещания создать в городе десятки высокооплачиваемых рабочих мест.

Фабрика Kalashnikov USA пока официально ни в чем не обвиняется, но негативная пресса ей сейчас не нужна: в феврале у ее ворот и так проходили шумные акции протеста, связанные с побоищем во флоридской школе, унесшим 17 жизней.

Блумберг отмечает, что глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко много лет управлял компаниями под руководством Сергея Чемезова, который подпал под те же американские санкции, что и концерн.

"Криворучко близок к Чемезову, который сейчас, наверное, является самым влиятельным человеком после президента Путина, - сказал Смиту московский политтехнолог Евгений Минченко. - Чемезов и Путин знакомы с 1980-х, когда они вместе работали в Германии".

Давним бизнес-партнером и другом Криворучко является, по словам Смита, и цитировавшийся выше Тиратурян. Он управляет компаниями, которые открыл во Флориде Криворучко. В течение последних семи лет он купил через них в Майами квартиру за 2,4 млн долларов, яхту и роскошные машины.

Дело Спиридонова

Концерн "Калашников" упоминался в США в негативном контексте и в связи с делом 39-летнего москвича Евгения Спиридонова, который был арестован еще 27 января в аэропорту Лос-Анджелеса и обвинен в попытке вывоза из США снайперского прицела без надлежащей экспортной лицензии. Судебные документы по его делу были рассекречены лишь на прошлой неделе. В них говорится, что Спиридонов является разработчиком оружия в концерне "Калашников".

Имя это настолько широко известно в Америке, что Washington Post вставила "Калашников" в заголовок пространной статьи о деле Спиридонова, который, судя по всему, собирается признать себя виновным 28 марта, когда его снова приведут в суд.

Согласно судебным документам, москвич прилетел в США на ярмарку оружия Shot в Лас-Вегасе, которая является крупнейшей в стране и собирает около 60 тыс. участников. Спиридонов заказал у пенсильванского торговца оружием по электронной почте лицензионный военный прицел за 2 400 долларов, который был доставлен ему в гостиницу в Лас-Вегасе.

Доставка проходила на глазах у группы наружного наблюдения, узнавшей о покупке Спиридонова от продавца. Тот, согласно судебным документам, не так давно попался на незаконной продаже лицензионного товара другому россиянину и в момент переписки со Спиридоновым дожидался приговора.

Получив прицел и 300 патронов, россиянин переложил товар в свой багаж, позавтракал и вылетел в Лос-Анджелес, успев к рейсу "Аэрофлота" на Москву. Там его арестовали.

Его адвокат Стюарт Пауэлл говорит, что москвич сотрудничал со следствием "во всех отношениях".

"У него нет связей с военными, - сказал защитник. - В прошлом он был врачом, а сейчас он охотник".

"Уберу серийный номер"

Прокуроры, со своей стороны, предъявили суду посты Спиридонова в соцсетях, где он называет себя "директором специальных проектов" в концерне "Калашников". Он, впрочем, показал на допросе, что не является штатным сотрудником концерна. Пытаясь добиться, чтобы Спиридонова отпустили под залог, Пауэлл предъявил судье письмо от администрации "Калашникова", в котором говорилось, что его подзашитный - внештатник и не может именоваться представителем компании.

Менеджер Олег Иванов пишет, что Спиридонов - член охотничьего клуба Safari Club International, и его иногда приглашают принять участие в испытаниях и разработке охотничьих ружей.

Пауэлл также заявил судье, что Спиридонов - член Национальной стрелковой ассоциации США с 2015 года.

Продавец прицела писал Спиридонову, что нервничает, отправляя товар в гостиницу в Лас-Вегасе, поскольку не далее как в октябре маньяк расстрелял из окна другой тамошней гостиницы концерт музыки кантри и убил 58 человек.

"Вы беспокоитесь из-за прицела? - написал ему Спиридонов. - Это не проблема. Я возьму его без коробки. И уберу серийный номер... Если спросят, где я его взял, я скажу, что в ломбарде".

Теоретически россиянину грозит до пяти лет тюрьмы. Но если он действительно сотрудничал со следствием и признает вину, Спиридонов может отделаться легким испугом.