Генерал США: Россия вооружает боевиков "Талибана" в Афганистане

Правообладатель иллюстрации us military Image caption Большую часть карьеры генерал Николсон служил в Афганистане

Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан", заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в эксклюзивном интервью Би-би-си.

Генерал Николсон заявил, что был свидетелем "дестабилизационных действий" России в Афганистане. Он утверждает, что российское оружие для афганских экстремистов поставляется в страну через границу с Таджикистаном.

США и раньше предъявляли России эти обвинения, но сегодня это происходит на фоне роста напряженности между Россией и странами НАТО. Россия всегда отвергала обвинения в поставках оружия афганским талибам, называя их абсурдными и бездоказательными.

Накануне Евросоюз отозвал своего посла в России из-за отравления экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй, выступая на саммите ЕС, заявила, что Россия, которую Британия считает виновной в отравлении, не уважает национальные границы, а нарушение Москвой норм международного права - это удар по самим основам европейской демократии.

Кроме того, комитет по разведке конгресса США накануне представил заключительный отчет по своему расследованию обвинений в адрес России во вмешательстве в американские выборы.

В докладе говорится, в частности, что Россия проводила кибератаки против органов власти США в 2015-2016 годах.

"Мы видим информационную повестку, в которой количество бойцов ИГ [запрещенная в России группировка "Исламское государство"] в Афганистане значительно преувеличивается", - говорит генерал Николсон. "Эта повестка затем используется Россией для легитимизации действий "Талибана" и, в какой-то степени, его поддержки", - добавляет военный.

"Мы видели в СМИ рассказы талибов о финансовой поддержке, которую предоставляют враги. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили: "Это русские передали "Талибану", - говорит генерал. "Мы знаем, что Россия причастна", - добавляет он.

Большая часть военной карьеры генерала Николсона прошла в Афганистане. 11 сентября 2001 года он чуть не погиб, когда на здание Пентагона упал один из пассажирских лайнеров, захваченных в тот день экстремистами из "Аль-Каиды". Самолет попал в часть здания, где находился кабинет Николсона. С тех пор он служит в Афганистане, и работа в этой стране во многом определила его карьеру.

Николсон уверен, что сотрудничество России и "Талибана" началось сравнительно недавно. Он отмечает, что Россия недавно провела масштабные учения, на афганской границе совместно с Таджикистаном. "Это были контртеррористические учения", - говорит генерал. "Но мы знаем, как работают русские: они транспортируют [в ходе учений] большое количество оборудования, и часть его оставляют на месте [учений]", - добавляет генерал.

Это оборудование, как и оружие, вероятно, переправляется через границу и попадает в руки талибов.

Николсон признает, что ему трудно оценить степень поддержки, которую Россия оказывает талибам, однако высокопоставленные афганские полицейские в интервью Би-би-си говорили о поставках приборов ночного видения, пулеметов среднего и крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Афганские источники говорят, что это оружие, скорее всего, использовалось против афганской армии и инструкторов НАТО, сопровождающих солдат при выполнении некоторых боевых заданий.

Однако Россия не является явным союзником "Талибана". В 1979 году СССР вторгся в Афганистан и начал ожесточенную войну с моджахедами, которых поддерживали США. После ухода советских войск из страны в 1989 году многие из этих моджахедов примкнули к "Талибану", который формировался в последующие годы гражданской войны.

Исторически "Талибан" враждебен по отношению к России, говорит аналитик Кейт Кларк из НКО "Сеть аналитиков по Афганистану". Однако сегодня интересы России и "Талибана", возможно, сближаются, полагает Кларк.

Правообладатель иллюстрации us military Image caption Военные операции США в Афганистане официально прекратились в 2014 году

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Пакистан в попытке заставить их разорвать связи с афганскими экстремистами. В январе Трамп приостановил выплату стране финансовой помощи объемом в сотни миллионов долларов, заявив в "Твиттере", что Пакистан "ничего не дал нам, кроме лжи и обмана" и обвинив страну в "предоставлении убежища террористам, на которых мы охотимся в Афганистане".

"Талибан" также не прочь дистанцироваться от Пакистана и показать, что является самостоятельным игроком. В этих условиях экстремистам важно найти новые источники финансирования и международной поддержки.

Россия отрицает, что поддерживает "Талибан" оружием или деньгами, однако признает, что ведет с организацией переговоры. Это, как утверждают в Москве, оправдывается целями борьбы с ИГ, которая пытается обосноваться на северо-востоке Афганистана.

Однако в России могут счесть, что сотрудничество с "Талибаном" может дать и более масштабные геополитические преимущества.

Когда я спросил генерала Николсона, считает ли он, что российские военные ведут в Афганистане войну чужими руками, он не ответил на вопрос прямо.

"Активность стала намного более интенсивной за последние полтора-два года", - сказал он. "Ранее мы не наблюдали здесь такого уровня дестабилизационной активности русских. Если посмотреть, то по времени эта активизация примерно совпадает с витком роста интенсивности сирийского конфликта, это интересно отметить", - говорит он.