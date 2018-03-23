Суд в Киеве арестовал Савченко. Ее подозревают в подготовке теракта

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В украинском суде, как когда-то в российском, Савченко появилась в одежде с изображениям тризубца

Суд в Киеве арестовал депутата Верховной рады Надежду Савченко на два месяца на следующий день после того, как парламент согласился лишить ее депутатской неприкосновенности.

В знак протеста она объявила голодовку.

Военную летчицу, которая в 2016-м году после освобождения из российской тюрьмы получила звание Героя Украины, обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Ей вменяют планы устроить госпереворот и захватить власть в стране, подготовку покушений на жизнь президента, депутатов и членов правительства, теракт в стенах Верховной рады и обстрел из гранатометов правительственного квартала.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации - таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Обвинения основываются на видео- и аудиозаписях, на которых Савченко обсуждает планы терактов с украинскими военными, считая их своими сообщниками. По словам властей, на самом деле они работали на Службу безопасности Украины.

Ни во время выступления в парламенте, ни на заседании Шевченковского райсуда в Киеве депутат не поставила под сомнение подлинность записей и даже косвенно подтвердила, что они настоящие. "Сравните то, что я говорю на видео, с тем, что я говорю всегда. Вы не найдете расхождений, потому что я всегда говорю правду", - сказала она в суде.

Савченко утверждает, что знала о слежке за собой и в какой-то момент начала подыгрывать агентам спецслужб и "рисовать картину сюрреализма, политическую провокацию", чтобы напугать власть.

"Сначала взорвать Раду, а потом прийти ночью, чтобы захватить это пепелище? Это было написано так смешно, что только идиоты могли в это поверить", - сказала она во время выступления в суде.

Говоря о вывозе оружия из неподконтрольных территорий, в котором ее обвиняют, Савченко назвала это "военной спецоперацией по изъятию оружия" у боевиков.

В четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Савченко говорит, что разговоры о терактах в Киеве были политической провокацией с ее стороны

Теракт и переворот

В четверг за решение об аресте Савченко проголосовали 268 депутатов из 422.

Согласно официальной версии, изложенной представителями власти, Савченко замышляла устроить кровавый теракт прямо в стенах украинского парламента.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и "должностных лиц", минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко.

На получасовом видео, продемонстрированным в зале парламента, Надежда Савченко обсуждает с другими лицами убийства президента и взрывы в Киеве. В частности они ведут разговор о том, что эффективнее - обстрелять правительственный квартал или нападать на дома первых лиц государства.

"Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически, притом всех и сразу", - говорит она на записи.

Дело Савченко связывают с задержанием Владимира Рубана. Человек, похожий на него, тоже присутствует на видеозаписях с Савченко. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" 8 марта задержали на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия, которое, по словам силовиков, планировали использовать для проведения масштабного теракта в центре Киева.

Гранаты и секс

В четверг утром состоялось заседание регламентного комитета Рады по делу Надежды Савченко, на которое она принесла два плода гранатов и выложила их прямо на стол.

Она заявила комитету, что всё, в чем ее обвиняет следствие - инсинуации и политические провокации, и никаких планов убивать кого-либо у неё не было.

По ее словам, в ДНР она ездила, чтобы передать помощь украинским военнопленным, а оружие вывозила, чтобы от него не пострадали украинские военные.

Все планы нападений - выдумки и вымышленные схемы, которые никто не планировал воплощать в жизнь, говорит Савченко. По ее словам, обстреливать из минометов купол парламента (ее обвиняют в подготовке и такой акции) нет смысла - он слишком крепкий.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Надежда Савченко принесла на заседание комитета Рады два граната

"Я могу сыграть в театре, но это не значит, что это можно реализовать. У каждого украинца есть мечта, чтобы Верховная рада взорвалась", - заявила Савченко.

Она также рассказала, что когда начинала службу в армии, до нее якобы домогался начальник штаба части, ныне Герой Украины. Чтобы избавиться от домогательств, она написала на себя анонимку, что сотрудничает с СБУ, поведала Савченко.

На слушаниях в комитете всплыла еще одна сексуальная тема: Савченко рассказала, что по возвращении из России некие агенты правительства пытались ее вербовать через секс.

"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства тащат тебя в постель. Не получается тебя - тащат твою сестру. Не получается сестру - тащат твою помощницу".

Однако все попытки склонить ее к сексу оказались тщетны по физиологическим причинам, рассказала Савченко. "Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - заключила она.

В конце заседания Савченко вступила в перепалку с генпрокурором Юрием Луценко. В пылу дискуссии генпрокурор напомнил о том, как в 1934 году немецкие нацисты напали на руководителей Австрии, а Савченко заявила, что Луценко во время протестов 2014 будто бы пил алкоголь и воровал деньги, а потом призвал к силовому свержению Виктора Януковича.

"Я Вас не перебивал. Жуйте гранаты. Вспомните Крым - с чего он начался?" - ответил Луценко.

В итоге ни один из депутатов комитета не встал на защиту Савченко. Комитет единогласно счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Из российской тюрьмы в украинскую

Надежда Савченко - профессиональный военный летчик, которая пошла воевать в Донбассе добровольцем на стороне украинской армии весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, поскольку партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Надежда Савченко во время судебного заседания в России в 2015 году

В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела, и засудили на 22 года тюрьмы.

Тогда во время судебного процесса Надежда Савченко объявляла голодовку. Она утверждает, что голодание длилось более 80 дней.

В мае 2016 ее обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые попали в плен в Донбассе.

После возвращения в Украину президент Петр Порошенко наградил ее званием "Герой Украины".

Вскоре Савченко начала заявлять о необходимости вести диалог с руководителями ДНР и ЛНР, что изменило отношение к ней со стороны властей. Из-за этого ее исключили из фракции "Батьквищина".