Британские ученые: лишний вес и ожирение все чаще приводят к раку

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По данным масштабного исследования, 6,3% всех случаев раковых заболеваний вызвано избыточным весом

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного в Британии, лишний вес и ожирение все чаще приводят к развитию раковых заболеваний, тогда как уровень зависимости онкологии от курения снижается.

Данные, полученные британской благотворительной организацией по онкологическим исследованиям Cancer Research UK, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев можно было избежать развития раковых заболеваний у пациентов.

Специалисты также отметили, что в настоящее время 6,3% всех случаев раковых заболеваний вызвано избыточным весом, и это превышает отметку 2011-го года, составившую 5,5%, а вот количество случаев рака, вызванных курением, снизилось.

Необходимы дополнительные меры для устранения нарастающей угрозы здоровью, связанной с ожирением, - резюмируют ученые.

Исследование, проведенное на территории Британии, также показало, что Шотландия является регионом с самым высоким показателем потенциально предотвращаемых причин онкологии (раковых заболеваний, которых можно было избежать), и он составляет 41,5%, далее следуют Северная Ирландия (38%), Уэльс (37,8%) и Англия (37,3%).

По данным исследования ученых Имперского колледжа Лондона, излишний жир в организме с очень высокой вероятностью может привести к развитию, или по крайней мере вдвое увеличивать риск заболевания.

Ожирение способствует развитию 11-ти типов раковых заболеваний:

Рак желудка

толстой и прямой кишки

поджелудочной железы

почек

молочной железы

яичников

матки

дыхательных путей и костного мозга

печени

желчного пузыря

желчных протоков.

Source: Исследование Имперского колледжа Лондона

Курение, однако, по-прежнему остается в числе главных потенциально предотвращаемых причин, вызывающих рак, несмотря на снижение отметки с 19,4% в 2011-м году до 15,1%.

Лишний жир в организме и воздействие ультрафиолета - таковы серьезные факторы (второй и третий по степени риска, соответственно), приводящие к развитию раковых заболеваний.

"Я почувствовала, что сама виновата в случившемся"

У Джанет Боак был диагностирован рак матки в 51 год, когда она обнаружила пятна крови через четыре года после наступившей менопаузы.

Пациентке сделали полную гистерэктомию (удаление матки), и это позволило ликвидировать источник онкологии.

Правообладатель иллюстрации Cancer Research UK Image caption "Я поняла, что сама виновата в случившемся", - признается 55-летняя Джанет, пережившая рак матки

В ходе последующего анализа обнаружилось, что на развитие заболевания у Джанет пагубное влияние оказал лишний вес: на момент диагностирования онкологии она весила почти 127 кг.

"Я поняла, что сама виновата в случившемся", - признается 55-летняя Джанет.

"В моей голове засела мысль о том, что заболевания можно было избежать, если бы я более внимательно относилась к своему здоровью", - добавляет она.

Джанет, у которой уже есть внуки, сбросила почти 44 кг после того, как она ограничила употребление продуктов с высоким содержанием сахара, начала готовить здоровые блюда с использованием свежих ингредиентов и занялась спортом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным исследования, злоупотребление алкогольными напитками приводит к 3.3% случаев раковых заболеваний в Британии

Исследование, проведенное Cancer Research UK, показало, что чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения становится причиной более 13 тыс. случаев развития рака кожи (меланомы) в год, что составляет 3,8% всех случаев онкологии.

В ряду прочих потенциально предотвращаемых причин раковых заболеваний - злоупотребление алкогольными напитками и отсутствие в рационе продуктов, содержащих клетчатку.

В целом же число случаев раковых заболеваний, которой можно было избежать, в 2011-м году снизилось с 42,7% до 37,7% - таковы результаты исследования.

Запрет на рекламу фаст-фуда как способ борьбы с лишним весом

Специалисты Cancer Research UK отмечают, что если меры, принятые по профилактике курения, вполне эффективны, то для предотвращения растущей эпидемии ожирения потребуется еще немало усилий.

Профессор Cancer Research UK по предотвращению причин развития онкологии Линда Болд подчеркивает: "Сегодня ожирение представляет серьезную угрозу здоровью, и если не принять экстренных мер, ситуация будет лишь ухудшаться".

Предотвратимые причины раковых заболеваний

Все предотвратимые факторы - 37,7% (135,507)

Табачный дым - 15,1% (54,271)

Лишний вес и ожирение - 6,3% (22,761)

Ультрафиолетовое излучение - 3,8% (13,604)

Облучение, связанное с характером работы - 3,8% (13,558)

Инфекции - 3,6% (13,086)

Алкоголь - 3,3% (11,894)

Малое количество клетчатки - 3,3% (11,693)

Радиационное воздействие - 1,9% (6,954)

Мясо, подвергшееся технологической обработке - 1,5% (5,352)

Загрязнение воздуха - 1% (3,591)

Малоподвижный образ жизни - 0,5% (1,917)

Source: Cancer Research UK

"Британское правительство должно взять за образец успешную профилактику курения с тем, чтобы снизить число раковых заболеваний, обусловленных избыточным весом", - добавляет профессор.

"Запрет на рекламу фастфуда по телевидению после девяти часов вечера - важная составляющая комплексного подхода", - резюмирует она.

Профессор онкобиологии Института онкологических исследований в Лондоне Мил Гривс также отмечает, ссылаясь на результаты ряда экспериментов, что многих случаев развития раковых заболеваний у пациентов потенциально можно было избежать.

"Однако заявление, касающееся того, что лишний вес и малое употребление клетчатки сами по себе вызывают рак, - довольно шаткое, оно требует более детальной проверки", - подчеркивает профессор Мил Гривс.

"Невозможно однозначно сказать, как снижение числа случаев ожирения отразится на показателях онкологических заболеваний. Но то, что количество последних значительно сократится, почти не вызывает сомнений", - добавляет он.

"Учитывая высокие темпы роста ожирения среди молодежи, мы можем говорить о серьезной социальной проблеме, которая, как и курение, выходит за рамки собственно медицинских исследований", - заключает ученый.