Королева Елизавета II даст старт Лондонскому марафону

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 38-м по счету Лондонском марафоне примут участие 40 тысяч человек

Королева Елизавета II будет присутствовать при старте ежегодного Лондонского марафона, который состоится 22 апреля.

В этом году, как ожидается, в забеге примут участие 40 тысяч человек.

Ее Величество, которой 21 апреля исполнится 92 года, даст старт марафону на территории Виндзорского замка.

"Для нас большая честь, что Ее Величество приняла приглашение", - заявил председатель организационного комитета марафона сэр Джон Сперлинг.

Елизавета Вторая нажмет кнопку для старта на специально сооруженном для этого подиуме напротив круглой башни Виндзорского замка в 10:00 по местному времени.

Это станет третьим в истории случаем, когда представитель королевской семьи запустит Лондонский марафон, проходящий с 1981 года.

Первой была принцесса Диана в 1988 году, а в прошлом году в открытии легендарного забега приняли участие герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Гарри и Уильям вместе с герцогиней Кембриджской поддержали участников на прошлогоднем Лондонском марафоне

Лондонский марафон пройдет при участии британского легкоатлета и четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары и будет приурочен к 110-летию мужского марафона на Олимпийских играх 1908-го года, который тогда открывала королева Великобритании Мария Текская, бабушка Елизаветы II.

Тот марафон стал первым в истории Олимпиад с классической дистанцией, равной 42 километрам.

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"В воскресенье 22-го апреля Королева официально откроет Лондонский марафон со специального подиума напротив круглой башни Виндзорского замка", - сообщает "Твиттер" королевской семьи.