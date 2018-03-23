Глава Портон-Дауна: утечки "Новичка" из британской лаборатории быть не могло

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты

Гэри Эйткенхед, руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун, заявил Би-би-си, что никаких утечек токсичных веществ из его лабораторий быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко, - это совпадение.

Эйткенхед также назвал "раздражающими" намеки со стороны представителей России, считающих подозрительным факт того, что его лаборатория находится неподалеку от Солсбери, где были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль.

Портон-Даун (это название самого объекта, а не близлежащего населенного пункта) - британская секретная лаборатория в Уилтшире на юго-западе Англии, ближайший к ней относительно крупный город - действительно, Солсбери. С момента создания в 1916 году лабораторию окружало множество слухов (страница последний раз обновлялась в 2016 году) - от разработки химического оружия до визитов инопланетных пришельцев .

Британское правительство заявляет, что страна прекратила разработку химического и биологического оружия еще в 1950-е годы, однако в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от таких вооружений, и для этой цели "мы производим очень малые объемы химических и биологических агентов". "Они хранятся под охраной и безопасными способами утилизируются, когда больше не требуются", - подчеркивается на правительственном сайте.

Эйткенхед подчеркнул, что на объекте действуют строжайшие меры контроля и безопасности.

"У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло", - подчеркнул он в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Лечащий врач Сергей Скрипаля и его дочери Юлии говорит, что они не в состоянии общаться с окружающими

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в коме.

Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

В понедельник в Британию прибыла группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В четверг судья Опекунского суда разрешил предоставить им для изучения образцы крови и медицинскую историю Скрипалей.

Результатов, как пояснило британское министерство иностранных дел, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты

По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.