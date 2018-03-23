Глава Портон-Дауна: утечки "Новичка" из британской лаборатории быть не могло
Гэри Эйткенхед, руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун, заявил Би-би-си, что никаких утечек токсичных веществ из его лабораторий быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко, - это совпадение.
Эйткенхед также назвал "раздражающими" намеки со стороны представителей России, считающих подозрительным факт того, что его лаборатория находится неподалеку от Солсбери, где были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль.
Портон-Даун (это название самого объекта, а не близлежащего населенного пункта) - британская секретная лаборатория в Уилтшире на юго-западе Англии, ближайший к ней относительно крупный город - действительно, Солсбери. С момента создания в 1916 году лабораторию окружало множество слухов (страница последний раз обновлялась в 2016 году) - от разработки химического оружия до визитов инопланетных пришельцев .
Британское правительство заявляет, что страна прекратила разработку химического и биологического оружия еще в 1950-е годы, однако в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от таких вооружений, и для этой цели "мы производим очень малые объемы химических и биологических агентов". "Они хранятся под охраной и безопасными способами утилизируются, когда больше не требуются", - подчеркивается на правительственном сайте.
Эйткенхед подчеркнул, что на объекте действуют строжайшие меры контроля и безопасности.
"У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло", - подчеркнул он в интервью Би-би-си.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в коме.
Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.
В понедельник в Британию прибыла группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В четверг судья Опекунского суда разрешил предоставить им для изучения образцы крови и медицинскую историю Скрипалей.
Результатов, как пояснило британское министерство иностранных дел, можно ожидать не раньше, чем через две недели.
По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).
Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.