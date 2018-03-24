Сотни тысяч американцев устроили марши за контроль над оружием

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Сотни тысяч американцев вышли на митинги по всей стране, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия в США.

March For Our Lives ("Марш за наши жизни") вырос из движения, призывавшего к законодательным изменениям, после того как 17 человек погибли в результате вооруженного нападения в средней школе во Флориде в прошлом месяце.

В пятницу Белый дом заявил, что запретит скользящие приклады - приспособления, позволяющие увеличить скорострельность полуавтоматического оружия почти до уровня автомата.

Однако многие активисты призывают к более масштабным реформам.

Основная акция проходит в Вашингтоне, еще более 800 акций состоялись или запланированы не только в США, но и в других странах, в том числе Великобритании.

Организаторы ожидают, что на улицы Вашингтона в субботу выйдут до полумиллиона людей - тогда эта акция станет крупнейшей с прошлогоднего "Женского марша". Из-за количества собравшихся может не состояться сам марш - протестующим придется стоять на месте.

На акции выступят певицы Ариана Гранде и Майли Сайрус и актер и создатель популярного мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда.

На волне общественного возмущения после массового убийства в школе в Паркленде 14 февраля протестующие надеются убедить американских политиков наконец принять решительные меры, в том числе запретить продажу боевого оружия.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На марш не разрешено проносить оружие

Впрочем, далеко не все американцы разделяют эту позицию. Право носить оружие гарантировано второй поправкой к американской конституции, а Национальная стрелковая ассоциация (NRA) по-прежнему имеет огромное влияние.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Учащиеся собрались в Вашингтоне перед маршем

Согласно данным недавнего опроса, около 69% американцев считают, что законы о владении оружием должны быть ужесточены, в октябре 2016 года так считал только 61% опрошенных.

Что произошло после нападения в Паркленде?