Конь научился рисовать, чем продлил себе жизнь

Image caption Метро явно что-то привлекает в рисовании, говорит Рон

Метро был когда-то знатным скакуном, но пошатнувшееся здоровье поставило крест на его спортивной карьере и, более того, угрожало неминуемой скотобойней. И тут его нового владельца, художника Рона Кражевски, посетила гениальная мысль.

Известная поговорка гласит, что коня можно подвести к водопою, но нельзя заставить пить. Поэтому, когда Рон первый раз подвел Метро к мольберту, не было никаких гарантий, что отставной скакун начнет рисовать.

Коня можно было понять: со здоровьем у него было неважно еще до того, как его в 2009 году приютили Рон с женой Венди.

А ведь когда-то его полное имя было Метро Метеор, он выиграл восемь скачек и взял приз в 300 тыс. долларов на престижном ипподроме Бельмонт-парк. Но скакуна отправили на пенсию из-за проблем в коленных суставах.

"Мы искали лошадь, на которой могла бы кататься Венди, и были в этом деле немного наивны,- говорит Рон. - Обнаружилось, что травмы, полученные Метро, были гораздо тяжелее, чем мы думали".

Правообладатель иллюстрации Barbara Livingstone Image caption Метро Метеор выиграл восемь скачек, но из-за больных колен был вынужден уйти из спорта

Метро лечился несколько месяцев, некоторое время ему помогала специально пошитая лошадиная обувь.

Но в 2012 году рентген показал, что его коленные суставы становятся неподвижными. Ветеринар сказал, что через пару лет колени не будут сгибаться вообще, и коня придется усыпить.

"Я не хотел отправить его на травку пастись с глаз долой и забыть. Я думал о том, как нам провести время вместе", - говорит Рон.

Он заметил, что не унывавший конь любил привлекать к себе внимание и пробовать на зуб разные вещи. Рон, будучи по профессии художником, задумался о том, можно ли научить Метро держать в зубах кисть.

Правообладатель иллюстрации W Krajewski Image caption Метро, как рассказывает Рон, в основном рисует слева направо

"Я сначала научил его за вознаграждение дотрагиваться до холста носом, а потом и кисть держать, - рассказывает художник. - Он мог прикоснуться кистью к холсту и тут же ее бросить, и на этом наши художества заканчивались. Но к моей радости вскоре он начал двигать кистью по холсту вниз и вверх и явно получал от этого удовольствие".

Через некоторое время Метро уже создавал полотна, которые, как посчитал Рон, были достаточно хороши для того, чтобы представить их публике.

Необузданный стиль Метро сравнивают с Джексоном Поллоком, лидером абстрактного экспрессионизма, известным своей техникой разбрызгивания краски.

"Мазки кистью Метро не имеют ничего общего с человеческими, потому что он не думает о том, что хочет изобразить. Его мазки - жирные, случайные и иногда неудачные, что позволяет сквозь них пробиваться другим цветам. Все это вместе просто вибрирует на холсте", - говорит Рон.

Необычные способности Метро привлекли внимание местной программы новостей, вещающей в Геттисберге, штат Пенсильвания. А вскоре история была подхвачена и национальными телеканалами.

К 2014 году в очереди за его полотнами стояли уже 150 покупателей.

Правообладатель иллюстрации R Krajewski Image caption Иногда Рон выносит мольберт на свежий воздух

Продажа картин помогла оплатить новое, экспериментальное лечение Метро. Его ветеринар вкалывал коню непосредственно в колени лекарство под названием Tildren.

"Через несколько месяцев обследование показало, что кости перестали расти. Это добавило коню несколько лет жизни", - говорит Рон.

Рон и Венди держат Метро вместе с другой своей лошадью Порк Чоп в конюшне, расположенной в четырех милях от их дома.

Они приезжают туда пять раз в неделю. Дважды в неделю Рон и Метро занимаются рисованием.

Правообладатель иллюстрации R Krajewski Image caption Метро (слева) и Порк Чоп на прогулке

"У Метро есть уголок в конюшне, который мы называем студией. Там все готово для работы, - говорит Рон. - Я пробовал и Порк Чоп уговорить на это дело, но он не проявил к рисованию никакого интереса".

Рон исполняет при Метро роль ассистента и арт-директора. Он выбирает цвет, окунает в краску кисть и передает ее Метро. Конь делает все остальное: "Я всегда стоял слева от него, поэтому он постоянно рисует слева направо. Если я дам ему кисть у правого верхнего угла, он там и будет рисовать".

Правообладатель иллюстрации W Krajewski Image caption Порк Чоп (справа) наблюдает за работой Метро, но самого его карьера художника не прельщает

В течение 20-минутной сессии Рон и Метро работают над тремя-четырьмя картинами: "Мы рисуем картину две минуты, после чего меняем ее на другую. Он обычно все смешивает, поэтому мы делаем синие мазки, потом откладываем полотно на некоторое время. Потом, скажем, оранжевые мазки. Таким образом создаются слои."

Метро, по словам Рона, - абсолютный экстраверт, и это проявляется в его работах.

"Я могут поставить мольберт в поле, - рассказывает он, - и он тут же прекращает щипать траву, встает рядом и ждет. Он обожает рисовать. Я не уверен, видит ли он нарисованное, потому что лошади ничего не видят перед своим носом. Я думаю, ему просто нравится ощущение скользящей по холсту кисти".

Image caption Картины Метро стоят от 50 до 500 долларов, в зависимости от размера

Как и для Метро, для Рона рисование не было первым профессиональным занятием. Он вырос в семье рыбака и поначалу занимался ловлей лосося на Аляске.

Потом служил в военно-воздушных силах. Профессиональным художником он стал только в 40 лет.

"В основном я рисую портреты домашних животных, они очень реалистичны и выверены. С Метро все наоборот. Невозможно предсказать, что он собирается сделать, беря в зубы кисть. Это организованный хаос."

Картины Метро продолжают хорошо продаваться.

"У нас полотна разного размера, и цена, соответственно, от 50 до 500 долларов. Мы продаем одну-две картины в неделю", - говорит Рон.

Половину вырученных от продажи картин Метро денег Рон и Венди жертвуют благотворительной организации New Vocations, занимающейся адаптацией бывших скаковых лошадей.

Общая сумма пожертвований достигла уже 80 тыс. долларов, эти деньги помогли 50-60 лошадям.

Метро стукнуло 14, но снижать обороты конь не намерен.

"Что-то в рисовании очень привлекает Метро, - говорит Рон, - Я не думаю, что он когда-нибудь от этого занятия устанет".