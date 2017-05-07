Новозеландские экологи протестуют с помощью надувных фекалий

Правообладатель иллюстрации NZ Herald Image caption Экологи говорят, что по вине властей в пресных водоемах страны будет значительно больше фекалий

Группа активистов в Новой Зеландии обратилась к часто используемым во время споров в соцсетях эмодзи в форме экскрементов, чтобы выразить свое отношение к государственной политике по защите окружающей среды.

Участники акции протеста из экологической организации Action Station отправили в плавание по озеру Охакури на реке Уаикато 50 надувных эмодзи, похожих на отходы жизнедеятельности человеческого организма. Выбор места не случаен: здесь проходила конференция правящей Национальной партии Новой Зеландии.

Активисты хотели подчеркнуть свое отношение к новым природоохранным стандартам, которые, по их мнению, увеличат число загрязняющих веществ в пресных водоемах страны, сообщает New Zealand Herald.

Активисты утверждают, что предлагаемые новые стандарты не улучшат качество воды, а приведут к тому, что в воде будет "больше фекалий и мочи", что и объясняет выбор эмодзи.

"Мы решили немного поразвлечься с эмодзи, чтобы проиллюстрировать нашу точку зрения, но вообще это серьезная проблема", - заявила Лора О'Коннелл-Рапира в интервью новозеландскому изданию.

О предлагаемых новых стандартах было объявлено в феврале. Министр окружающей среды Ник Смит называет их частью амбициозного плана сделать 90% рек Новой Зеландии пригодными для плавания и купания к 2040 году, сообщает портал Stuff.co.nz.

Однако экологи утверждают, что правительство, используя футбольную терминологию, "сдвинуло ворота", решив определять чистоту воды лишь исходя из наличия кишечной палочки E.coli. Это значит, что в "чистой" реке может быть опасное число фекалий, содержащих другие вредные бактерии.

Ранее в марте один из участников кампании экологов публично предложил министру окружающей среды Нику Смиту выйти с ним на боксерский поединок рядом с загрязненным водным участком, который в соответствии с новыми стандартами теперь классифицируется как подходящий для плавания и купания.

Проигравший должен был, по условиям предложенного поединка, "резвиться в воде не менее пяти минут".

Участники кампании Action Station теперь продают свои надувные эмодзи, но говорят, что проведут еще одну подобную акцию в гавани Веллингтона.