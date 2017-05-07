Священный остров "без женщин" в Японии станет объектом ЮНЕСКО

Правообладатель иллюстрации Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport Image caption Остров считается священным местом у синтоистов

Японский остров, который запрещено посещать женщинам, рекомендован для включения в список заповедных исторических объектов ЮНЕСКО.

Остров Окиносима на юго-западе Японии считается настолько священным у синтоистов, что только мужчинам разрешается его посещать, сообщает газета "Асахи-симбун". Но и им запрещается что-либо вывозить с острова.

Рекомендация о предоставлении острову статуса объекта программы Всемирного наследия принята консультационным комитетом ЮНЕСКО, а окончательное решение об этом будет принято в июле в Париже.

На острове располагается храм, посвященный богине моря. Остров Окиносима был местом, где совершались ритуалы во имя спасения терпящих бедствие моряков. В период с V по IX век на остров приплывали торговцы из Кореи и Китая.

Религиозные запреты сохраняют свою силу на острове до сих пор. Прибывающие на остров мужчины обязаны раздеваться догола и проходить обряд очищения, а потом никогда не рассказывать о своем пребывании на острове.

"Если остров станет памятником ЮНЕСКО, эти проблемы придется решать", - пишет газета "Асахи-симбун", отмечая, что на острове могут появиться туристы.

Однако пока речи не идет об отмене запрета на посещение острова женщинами.

"Наша позиция останется неизменной, даже если остров станет памятником ЮНЕСКО", - говорят живущие в храме синтоисты.