Королевских альбатросов сосчитали из космоса

Правообладатель иллюстрации PAUL SCOFIELD Image caption Почти все северные королевские альбатросы живут на островах архипелага Чатем

Спутниковые снимки высокого разрешения помогают ученым оценить популяцию северных королевских альбатросов.

Эти находящиеся под угрозой исчезновения притицы гнездятся на скалистых морских утесах архипелага Чатем, расположенного приблизительно в 680 км к юго-востоку от основной части Новой Зеландии.

Исследование экспертов Британской службы изучения Антарктики - первый пример того, как популяцию какого-либо вида пересчитали из космоса.

Ученые рассказали о спутниковом методе подсчета в журнале Ibis, издаваемом Союзом британских орнитологов.

Ученые считают, что результаты исследования будут иметь важнейшее значение для охраны северных королевских альбатросов (лат. Diomedea sanfordi).

Точное число этих птиц установить крайне сложно обычными методами, потому что они гнездятся в недоступных для человека местах.

Мало того, что утесы находятся довольно далеко от Новой Зеландии (680 км), но их вертикальные склоны означают, что любой ученый, изучающий этих птиц, должен быть искусным скалолазом.

Правообладатель иллюстрации Ball Aerospace Image caption WorldView-3 ранее использовался исключительно в разведывательных и военных целях

Правообладатель иллюстрации PAUL SCOFIELD Image caption Эти находящиеся под угрозой исчезновения притицы гнездятся на скалистых морских утесах архипелага Чатем, расположенного приблизительно в 680 км к юго-востоку от основной части Новой Зеландии

"Привезти сюда людей, привлечь корабли или самолеты, чтобы на этих островах считать птиц - не только дорого, но и опасно", - объясняет доктор Питер Фретвелл из Британской службы изучения Антарктики.

Работу людей выполняет спутник DigitalGlobe WorldView-3, и этот эксперимент уже назвали прорывом.

Он может делать снимки находящихся на Земле объектов размером всего 30 см.

Правительство США только недавно разрешило использовать такие технологии в гражданских целях. До этого ими пользовались только военные и сотрудники спецслужб.

WorldView-3 может видеть птиц, высиживающих яйца или охранящих вылупившихся птенцов.

При длине тела более метра взрослые альбатросы на снимках появляются только в виде двух или трех пикселей, но благодаря своему белому оперению они выделяются на фоне окружающей растительности. То есть фактически британские ученые подсчитывают число точек на снимке.

Правообладатель иллюстрации DIGITALGLOBE Image caption На первый взгляд на этом снимке не слишком много всего можно разобрать....

Правообладатель иллюстрации DIGITALGLOBE Image caption ...но если приглядеться, то можно увидеть белые точки

Исследователи сначала испытали новый метод подсчета на острове Берд, в архипелаге Южная Георгия.

Это уникальный природный заповедник в Южной Атлантике, где на гнездах другого вида - странствующего альбатроса (Diomedea exulans) - установлены GPS-локаторы.

Применяя технику на островах архипелага Чатем, команда насчитала чуть более 3600 гнезд. Это немного меньше результатов подсчета без использования спутника - 5700 гнезд, который был сделан в 2009 году.

В результате подсчета число птиц оказалось "намного меньше, чем мы предполагали, что может означать сокращение популяции или что у нас был особенно плохой год. Но это и показывает, почему необходимо считать птиц на протяжении нескольких лет. Делать это с помощью спутника намного дешевле и эффективнее", - говорит Питер Фретвелл.