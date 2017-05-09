Газета USA Today просит ФБР о помощи в борьбе с ботами

Image caption Facebook удалил фальшивые аккаунты, и это уменьшило число лайков на странице USA Today на несколько миллионов

Компания Gannett Co, владеющая газетой USA Today, обратилась за помощью к ФБР, после того как страницу издания в "Фейсбуке" наводнили фальшивые пользователи-боты.

По оценкам USA Today, более половины ее фолловеров в соцсетях - это роботы.

"Фейсбук" уже удалил миллионы фальшивых аккаунтов, однако подозрительная активность ботов не прекращается.

При этом число "лайков" на странице газеты снизилось с 15,2 млн до 8,2 млн в связи с удалениями аккаунтов.

"Мы не знаем, почему страница USA Today в "Фейсбуке" затронута куда сильнее, чем у любых других изданий", - призналась представительница Facebook Шабнам Шаик в своем комментарии газете.

Боты комментируют опубликованные истории, отвечают друг другу, ставят "лайки" под комментариями и на саму страницу USA Today.

"Со своей стороны мы сделали все возможное для решения этой проблемы, - заявила исполнительный директор Gannett Co Мэрибел Перес Уодсворт. - Мы ожидаем от Facebook решения этого вопроса на своей платформе с тем, чтобы мы могли сдвинуться с мертвой точки и начать позитивное общение с нашей аудиторией".

В компании по обеспечению кибербезопасности Proofpoint, услугами которой пользуется Gannett Co, сообщили Би-би-си, что продолжают расследование и следят за подозрительными аккаунтами на странице газеты.

В свою очередь, в ФБР отказались отвечать на запрос Би-би-си, начато ли расследование этого дела.

Facebook также отказался от комментариев.