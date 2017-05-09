По центру Лондона прошел "Бессмертный полк"
В центре Лондона 9 мая во второй раз прошла российская акция "Бессмертный полк" - шествие с портретами своих родственников - ветеранов Второй мировой войны. В нём приняли участие несколько сотен живущих в Англии выходцев из бывших советских республик.
Участники шествия прошли колонной по тротуарам от Трафальгарской площади до британского парламента.
"Во-первых, конечно, это память о самой войне, потому что без победы, без победы русского солдата, ничего в Европе не было бы - не было бы ни Англии как таковой, ни Британии. Не было бы того устройства государственного, которое существует. История пошла бы другим путём", - так участница шествия, секретарь комитета "Русское наследие Великобритании" Юлия объяснила Би-би-си, почему она пришла на акцию.
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"Это необходимость вспомнить - и не одному, а вместе со всеми - людей, которые отдали свою жизнь за победу над фашизмом, в первую очередь своих родственников", - так объясняет свое решение принять участие в "Бессмертном полку" житель Англии Олег.
Изначально "Бессмертный полк" задумывался как организованное снизу, без помпы и официоза, шествие людей с портретами их воевавших родственников.
У большинства вышедших во вторник в центр Лондона, судя по всему, в руках и были именно портреты их родственников - и только один англичанин вышел с портретами донбасских боевиков-сепаратистов Гиви и Моторолы (Михаил Толстых и Арсен Павлов), воевавших с Украиной, но убитых неизвестными не в бою, а в тылу.
В русскоязычных соцсетях и некоторых средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что власти, занявшиеся в последние годы организацией "Бессмертного полка", рассылают бюджетным организациям указания "обеспечить явку".
"Даже если бы этого вообще не было - не было бы никаких идиотов, которые извращают эту акцию своими директивами - всё равно враги в информационной войне это бы придумали", - Олег считает эти сообщения, правдивы они или нет, проявлениями информационной войны с Россией.
В Лондоне в роли организатора шествия и в 2016, и в этом году выступила Татьяна Кампо из "Русской ассоциации психологов Великобритании". В прошлом году она заверяла Би-би-си, что государственные российские структуры к организации "Бессмертного полка" никакого отношения не имеют.
Правда, в прошлом году в первом ряду шел посол России в Лондоне Александр Яковенко, но Кампо сказала, что он просто пришел и сам попросился в колонну.
В этом году посла на шествии не было, но, по сведениям местных журналистов, были представители местного филиала "Россотрудничества".
Впервые "Бессмертный полк" прошёл по центру Лондона 9 мая 2016 года.
Шествия с портретами ветеранов во вторник прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в разных городах мира.
В Москве во главе колонны шел российский президент Владимир Путин.
Идею и название акции "Бессмертный полк" придумали сотрудники ныне лишенной эфира томской телекомпании ТВ-2 в 2011 году. В 2012-м по центральной улице Томска прошли более 6 тысяч человек.
Затем эту идею подхватили сначала некоторые политические партии, а затем ею воодушевились и российские власти.
В итоге появились две всероссийских организации: межрегиональное историко-патриотическое движение "Бессмертный полк" и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".