Шотландского кота с ожирением заставят худеть на конкурсе

Правообладатель иллюстрации NEWSLINE MEDIA/PDSA Image caption Коту предстоит сбросить около трех килограммов

Страдающий ожирением кот из шотландского Абердина, который однажды застрял в дверце для кошек, вышел в финал конкурса по похудению среди домашних животных.

Кот по кличке Пампкин ("Тыква"), неравнодушный к мороженому и чипсам, - единственный шотландец в клубе по похудению PDSA Pet Fit Club..

Семилетний кот будет соревноваться с шестью другими домашними животными со всей Британии, среди которых есть собаки, другие кошки и кролик.

Пампкин весит чуть более 10 килограммов, ему нужно будет сбросить 3,2 кг.

Следующие шесть месяцев он проведет на жесткой диете, выполняя программу упражнений.

Пампкин и его сестра Манчкин, от лишнего веса не страдающая, живут у своей 21-летней хозяйкин Челси Муллен с детства.

По словам Челси, оба животных потребляют один и тот же объем пищи, однако разница в том, что Памкин практически все время лежит.

Правообладатель иллюстрации NEWSLINE MEDIA/PDSA Image caption Ветеринар Фиона Грегге должна помочь Пампкину похудеть

"Несколько лет назад Пампкин застрял в дверце для кошек. Это стало большим стрессом, его совсем зажало - не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. С тех пор он избегает ее", - рассказала хозяйка.

"Он очень дружелюбный и любящий кот, однако он превратился в кушетку. Его ежедневные упражнения состоят из перемещения до миски с водой и едой и возвращения на кровать", - добавила она.

По ее словам, Пампкин любит сухой корм, а также не против доесть за ней мороженое и чипсы.

Главный ветеринар PDSA Фиона Грегге, которая будет помогать Пампкину худеть, предупреждает, что ожирение среди животных становится все более серьезной проблемой.

"Лишний вес может представлять серьезные риски для здоровья и привести к уменьшению срока жизни, а также опасным заболеваниям, включая артрит, диабет и болезни сердца", - говорит она.