В кафе Costa, Starbucks и Nero нашли фекальные бактерии в напитках со льдом

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В напитках со льдом трех крупнейших британских сетей кофеен Costa Coffee, Starbucks и Caffe Nero обнаружены фекальные (колиморфные) бактерии.

Как выяснило расследование, проведенное телепрограммой Би-би-си "Watchdog", взятые из этих кофеен образцы напитков со льдом содержали разное количество колиморфных бактерий.

"Их не должно быть вообще, не говоря уже о том, сколько было выявлено", - прокомментировал эксперт Тони Льюис из Королевского института по гигиене окружающей среды.

Также в 30 кофейнях была проверена чистота столиков, подносов и высоких детских стульчиков.

Семь из 10 взятых из кофеен Costa образцов льда были заражены кишечной палочкой.

В кофейнях Starbucks и Caffe Nero она была обнаружена в трех из 10-ти.

Как отметил Тони Льюис, этот тип бактерий относится к условно-патогенным микроорганизмам, которые вызывают заболевания у человека.

Все три сети кофеен заявили, что принимают меры в связи с обнаружением бактерий. В Costa внесены изменения в правила для персонала по хранению льда, а также закуплены новые хранилища для льда.

Представитель Starbucks сообщил, что сеть ставит гигиену во главу угла и в настоящий момент проводит собственное расследование.

Точно так же в Caffe Nero представитель сообщил, что ведется собственное расследование, и что необходимые меры будут предприняты.