Движения кенгуру запутали беспилотные автомобили

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каждый года на дорогах Австралии под машины попадает более 20 тыс. кенгуру

Беспилотная технология компании Volvo не справляется с распознаванием кенгуру на дорогах.

В последних моделях S90 и XC90 применяется система отслеживания крупных животных (Large Animal Detection System), способная увидеть на дороге лосей и оленей, но не кенгуру, поскольку движения этого животного запутывают компьютер.

"Мы заметили, что когда кенгуру находится в прыжке, кажется, что он находится дальше, а когда приземляется, сразу становится ближе", - объяснил в интервью Би-би-си технический директор австралийского отделения компании Дэвид Пикетт.

Впрочем, по его словам, эта проблема не помешает презентации беспилотных "Вольво" в Австралии.

Правообладатель иллюстрации Volvo Image caption Компания Volvo проводит испытания систем, распознающих кенгуру, с 2015 года

По данным крупнейшей австралийской ассоциации автомобилистов National Roads & Motorists' Association, на долю кенгуру приходится 80% всех аварий с животными.

Каждый год под машины попадает 16 тыс. кенгуру, и на выплату страховок водителям идут миллионы долларов.

Специалисты по безопасности Volvo еще в 2015 году приступили к изучению поведения кенгуру вблизи известных "горячих точек", где чаще всего происходят столкновения с животными.

Полученные данные используются для совершенствования здания системы радаров и камер, способных вовремя засекать кенгуру, приближающихся на опасное расстояние к автомобилю, и задействовать систему тормозов в случае, если столкновение становится неизбежным.

Volvo поставила перед собой амбициозную задачу: к 2020 году долбиться, чтобы в новых автомобилях компании никто не погибал и не получал серьезных увечий.